Stiri pe aceeasi tema

- Artistul Goran Bregovic si trupa sa nu au fost lasati duminica sa intre in Republica Moldova, unde urmau sa cante in cursul serii la un festival, desi aterizasera pe Aeroportul International din Chisinau, relateaza presa locala. Organizatorii festivalului Gustar, care are loc in aceste zile la Rezervatia…

- Romania este pregatita sa acorde sprijin de specialitate Armatei Nationale a Republicii Moldova, a afirmat ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, in contextul vizitei sale la Chisinau. “Suntem gata sa oferim asistenta de specialitate si sprijin Armatei Nationale a R. Moldova in multiple domenii.…

- Armata Naționala a primit un lot de echipamente individuale de protecție din partea Romaniei. Lotul conține caști de protecție, veste antiglonț și autoturisme de teren. La ceremonia de recepționare a echipamentelor a fost prezent și ministrul roman al apararii naționale, Angel Tilvar, aflat intr-o vizita…

- Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, a declarat ca Romania este pregatita sa acorde sprijin de specialitate Armatei Nationale a Republicii Moldova. Alfat intr-o vizita la Chisinau, la invitatia omologului sau, Anatolie Nosatii, ministrul Apararii Naționale a declarat: „Suntem gata sa oferim asistenta…

- Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, s-a aflat luni intr-o vizita oficiala in Republica Moldova, la invitația omologului sau, Anatolie Nosatii. Pe langa dicuțiile care au abordat teme legate de securitatea și cooperarea celor doua țari, ministrul roman l-a asigurat pe Nosatii de susținerea deplina…

- Armata Naționala a primit un nou lot de asistența militara. Este vorba de echipamente de protecție și armament ușor de infanterie, inclusiv mitraliere, lunete precum și drone de cercetare. Lotul are o valoare de un milion de dolari și a fost oferit de Statele Unite ale Americii pentru a contribui la…

- Militarii din primul contingent al Armatei Nationale, detasat in misiunea Forței Interimare a Națiunilor Unite in Liban (UNIFIL), isi continua activitatea in Liban. Potrivit comandantului UNIFIL-1, capitan Nicolae Ținevschi, pacificatorii moldoveni sint implicați in acțiuni de paza și aparare a Bazei…

- Mai multe impușcaturi au fost auzite, vineri, in jurul orei 17.00, pe Aeroportul Internațional din Chișinau, in Republica Moldova. Potrivit unor informații ale Ziarului de... The post Atac armat pe Aeroportul din Chișinau, soldat cu doi morți. Un cetațean rus a deschis focul asupra polițiștilor de frontiera…