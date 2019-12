Stiri pe aceeasi tema

- De luni, 18 noiembrie, au inceput lucrarile de modernizare a rețelelor de apa pe tronsonul IV, cuprins intre intersectia strazii N.Titulescu cu Roșiorilor și Petru Rareș. Așa cum am anunțat, este vorba despre operatiuni de manevrare si instalare a conductelor de fonta ductila si a celor de distibutie,…

- Muzeul „Casa Mureșenilor” din Brașov organizeaza joi, 7 noiembrie, ora 13.00, festivitatea de decernare a premiilor din cadrul Concursului de poezie intitulat „Andrei Mureșanu”. Aflat la cea de a XVI-a ediție, concursul iși propune sa incurajeze și sa recompenseze debutul in poezie atat al elevilor…

- Ingroparea Vatafului al Grupului Junilor Dorobanti este un vechi obicei tradițional din Scheii Brasovului, care are loc cu preponderenta toamna, cand majoritatea evenimentelor junilor se termina. Cel care este vataf, adica conducatorul grupului in anul in curs, este „ingropat” de viu. Ritualul presupune…

- In baza Hotararii de Consiliu Local nr. 71/2019 Direcția de Asistența Sociala Brașov anunța inceperea Campaniei intitulate „Dar din suflet pentru seniori” ce se va desfașura in perioada 01.11.2019-31.12.2019 cu ocazia sarbatorii de Craciun 2019. Persoanele indreptațite sa beneficieze de tichetele sociale…

- Tragic eveniment, astazi, la Brasov. Un barbat de 37 de ani, irlandez, a decedat in Masivul Postavarul, zona Crucurul Mare. Aparent, se pare ca acesta ar fi suferit o criza de astm. Vom reveni cu detalii. The post Turist din Irlanda, decedat in Masivul Postavarul appeared first on NewsBV .

- Echipa de handbal Corona Brasov va juca vineri, de la ora 15.00, pe teren propriu in compania formatiei Magura Cisnadie, acesta fiind primul joc dupa partidele echipelor nationale din preliminariile Campionatului European. „Va fi un joc greu pentru ca vom intalni o echipa care in ultima vreme nu a prea…

- Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov invita brașovenii la o expoziție inedita. Proiectul cultural „Istorii 1877 Stories”. Expoziție multimedia interactiva, inspirata de rețelele de socializare este realizat de Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov, cu sprijinul Consiliului Județean Brașov și impreuna cu partenerii…