Fotografie cu steagul LGBT+, devenită virală în România. Povestea din spatele imaginii O poza de pe Instagram a devenit virala in urma cu doua saptamani. Compania IKEA a ridicat steagul LGBT+ in fața sediului din București și a imortalizat momentul. Steagul curcubeu reprezentativ pentru comunitatea LGBT+ a fost ridicat de Ikea cu ocazia IDAHOT (Ziua Internaționala impotriva Homofobiei, Transfobiei și Bifobiei). Cu acest prilej, IKEA a inițiat campania „Iubirea exista și in afara celor patru pereți”. „Ne consolidam angajamentul pe care il avem pentru a crea un mediu de lucru incluziv in care toți colegii noștri LGBT+ se simt bine-veniți, respectați și apreciați pentru cine sunt(…)”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

