- Operațiunile rusești din jurul insulelor raului Nipru inferior din regiunea Herson, care marcheaza in prezent linia frontului, au fost probabil „dinamizate” de cand au fost preluate de Corpul 40 de armata al Rusiei, a declarat Ministerul Apararii din Regatul Unit in actualizarea sa zilnica din 16 septembrie.Se…

- Din analiza informațiilor provenite din surse deschise, Ucraina a angajat deja cel puțin 8 din cele 9-12 brigazi special create pentru contraofensiva impotriva trupelor ruse aflate in poziții defensive intarite in sudul Ucrainei (regiunea Zaporojie) și sud-estul țarii (regiunea Donețk). Brigazile, cu…

- Jaqueline Cristian (25 de ani #122 WTA) o intalnește astazi, in semifinale turneului de la Praga, pe japoneza Nao Hibino (28 de ani, #136 WTA). Partida va incepe in jurul orei 13:30 și va fi liveTEXT pe GSP.ro. Jaqueline Cristian traverseaza o saptamana grozava la Praga, ajungand in penultimul act…

- Un barbat in varsta de 56 de ani din județul Bacau a fost supus cu succes unei intervenții chirurgicale complexe pentru tratarea maladiei aorto-iliace, o patologie cunoscuta ca ocluzia arterei iliace externe drepte. Echipa medicala responsabila de rezolvarea acestui caz dificil a fost condusa de Dr.…

- Pompierii se lupta si la aceasta ora, 22, cu incendiul de la Restaurantul „La Butoaie” din Pitesti. Forte importante participa la aceasta misiune, cu multe autospeciale pentru stingerea focului. La fata locului au fost prezenți și prefectul județului Argeș, Radu Valeriu Perianu, precum și primarul municipiului…

- DISCUȚII… Dezbatere ampla ieri, 27 iulie, in ședința ordinara de Consiliu Local (CL) pe seama creșei noi de pe strada Dimitrie Bolintineanu. Nu doar Gradinița cu Program Prelungit nr. 17 și-a dorit sa o aiba in structura, ci și Școala Gimnaziala Nr. 2 “Dimitrie Cantemir”, in structura careia se afla…

- Rona Hartner trece prin cea mai grea perioada a vieții sale. Celebra artista, care a mai fost grav bolnava, a fost diagnosticata din nou cu cancer. Vedeta se lupta pentru viața ei, pentru ca boala este in ultimul stadiu și medicii sunt foarte rezervați in ceea ce privește starea ei de sanatate. Rona…

- Serviciile municipale de profil din capitala desfașoara acțiuni de combatere a unei insecte, numita tigrul platanului (din familia Tingidae), a carei populații a crescut la numar datorita condițiilor climaterice prielnice. Astfel, pe terenurile aflate in gestiunea IM „Asociația de Gospodarire a Spațiilor…