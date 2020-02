Stiri pe aceeasi tema

- Conform celor de la ISU, vorbim despre un incendiu care a cuprins o casa si trei masini pe strada Radu Stanca "Un incendiu care a cuprins o casa de pe strada Radu Stanca din municipiul Cluj-Napoca. Focul s-a extins și la trei autoturisme parcate, la locul evenimentului intervin trei autospeciale…

- Accident pe trecerea de pietoni. În intervalul orar 07.10 - 07.30 pe strada Primaverii, nr. 2, pe trecerea de pietoni, sensul de mers spre intersecția cu strada Izlazului un troleibuz a acordat prioritate de trecere unui tânar iar pe banda doi, un autoturism Peugeot, condus de un barbat,…

- Un incendiu a izbucnit vineri, in jurul orei 14.10, la acoperișul unei case din Alba Iulia situata pe strada Paraului in cartierul Micești. Potrivit ISU Alba, la fața locului intervin pompierii din Alba Iulia cu doua autospeciale de stingere, o autoscara mecanica și o ambulanța SMURD. Știre in curs…

- Ziarul Unirea INCENDIU la acoperișul unei case din cartierul Micești, din Alba Iulia. Intervin pompierii Un incendiu a izbucnit la acoperișul unei case de locuit din cartierul Micești, din Alba Iulia. Intervin pompierii pentru stingerea flacarilor. Detașamentul de Pompieri ... INCENDIU la acoperișul…

- Doua autoturisme au luat foc, duminica noaptea, in jurul orei 2.00, in cartierul Ampoi 3 din Alba Iulia. Incendiul este deosebit de puternic, flacarile ridicandu-se la o inalțime de aproape 2 metri. Pentru stingere au intervenit pompierii albaiulieni, cu doua autospeciale cu apa și spuma. Revenim cu…

- Joi, in jurul orei 19:30, pompierii am fost solicitați sa intervina pentru lichidarea unui incendiu la un autoturism care se afla in parcarea de pe Aleea FC Ripensia, din Timișoara. La fața locului s-au deplasat de urgența doua autospeciale de stingere și zece pompieri. Din nefericire, autoturismul…

- Cititori Alba24 au semnalat, joi dupa-amiaza, ca de mai multe ore nu au curent electric, pe strada Vasile Goldiș din Alba Iulia. Din primele date, este vorba despre o avarie in rețea. UPDATE: In jurul orei 13.15, cititori Alba24 ne-au anunțat ca a fost reluata alimentare cu energie electrica, pe strada…

- Un autoturism a ars ca o torța pe Dealul Mare, pe drumul care urca spre Apuseni. Incidentul s-a produs marți seara, in localitatea Izvorul Ampoiului. Pentru stingerea focului s-au deplasat la fața locului pompierii din Alba Iulia și serviciul voluntar din Zlatna cu doua autospeciale de stingere. Pana…