Liderul nord-coreean Kim Jong Un a criticat neglijenta si indolenta functionarilor, care au agravat epidemia de coronavirus in Coreea de Nord, informeaza miercuri mass-media oficiale, numarul de cazuri depasind deja in aceasta tara 1,7 milioane, relateaza AFP, conform AGERPRES.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a dispus mobilizarea imediata a armatei pentru a rezolva problemele "rezervelor de medicamente" in capitala Phenian, in timp ce opt noi decese cauzate de "febra" au fost inregistrate in Coreea de Nord, la patru zile de la anuntul oficial privind primul caz de COVID-19

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a reiterat ca Phenianul ar putea folosi "preventiv" arma nucleara pentru a contracara forte ostile, au relatat sambata media oficiale, citate de AFP.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un si-a anuntat intentia de a "intari si dezvolta" armamentul nuclear al tarii sale, intr-un discurs rostit cu ocazia unei parade militare la Phenian, au informat, marti, mass-media oficiale, scrie AFP, relateaza News.ro.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a promis ca tara sa se va dota cu o putere militara ''redutabila'' si imparabila, au relatat luni media de stat nord-coreene, la cateva zile dupa testul cu cea mai puternica racheta efectuat vreodata de Phenian, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un apare in geaca stralucitoare de piele si ochelari de soare de aviator in filmul de la ultima lansare de racheta a Phenianului, realizat in stil hollywoodian, relateaza vineri agentia Reuters.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat ca tara sa va lansa in urmatorii ani mai multi sateliti de spionaj pentru a furniza informatii in timp real despre actiunile militare ale Statelor Unite si ale aliatilor sai.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a inspectat Centrul spatial de la Phenian si i-a felicitat pe oamenii de stiinta care au testat recent un "satelit de recunoastere", despre care analistii au avertizat ca este o lansare de racheta balistica abia ascunsa, a informat joi presa de stat, noteaza AFP preluat