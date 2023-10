FOTO: Turneul de baschet de strada, prima ediție in Alba. Care sunt echipele caștigatoare ale competiției Prima ediție a turneului de baschet de strada s-a incheiat sambata la Sebeș. Turneul Streetball 3×3 masculin ”Alba Baschet Challenge” a fost dedicat liceenilor din județul Alba. Opt echipe de liceeni din județul Alba, formate din 4 jucatori (3 pe teren și o rezerva), și-au demonstrat abilitațile sportive in Piața Primariei Municipiului Sebeș. Acestea sunt: Hoopers, […] Citește FOTO: Turneul de baschet de strada, prima ediție in Alba. Care sunt echipele caștigatoare ale competiției in Alba24…