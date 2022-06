Stiri pe aceeasi tema

- Preotul este puntea de legatura dintre om și divinitate și cel la care mulți dintre noi alearga atunci cand au o problema. Pentru a afla care sunt pașii pe care trebuie sa-i urmeze un tanar care vrea sa devina preot, dar și mai multe informații despre Taina hirotoniei, am stat de vorba cu preotul Oscar…

- Astazi vom afla povestea plutonierului adjutant Marius Ghinea, șeful Postului de Jandarmi Montan Soveja, un om a carui dorința de a imbraca uniforma militara a aparut in urma unei intamplari nefericite. In urma cu 24 de ani, la Soveja s-a produs un incendiu in urma caruia au ars 30 de case, printre…

- Comunicat IPJ Vrancea: Echipa Poliției vrancene s-a marit cu 31 de tineri polițiști, absolvenți ai Școliii de Poliție „Vasile Lascar” Campina. Noii colegi au fost repartizati la I.P.J. Vrancea cu data de 28 martie a.c. și au avut medii cuprinse intre 9,73 si 8,71. Dintre acestia, 27 sunt vranceni, 3…