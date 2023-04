Stiri pe aceeasi tema

- Disperarea unei mame amenințate de propriul fiu: ,,Sunteți singura mea speranța, va rog sa ma ajutați!”. Polițistul erou Sunt vorbele unei batrane care, in ciuda varstei, a strabatut zeci de kilometri pentru a ajunge la colegul nostru, intrucat avea incredere in el. Și nu a dezamagit-o, pentru ca in…

- MOMENTUL DE CULTURA. CU GEORGICA MANOLE (127) O rubrica realizata de profesor Georgica Manole, scriitor, epigramist TU, IUBIRE (Glosa) Iubire, dulce primavara, Zefir din zarea cea albastra, M-ai inrobit de prima oara Cu ispitirea ta, maiastra. Cu farmecul de luna plina, Imi umpli nopțile…

- Ziua Poliției Romane este marcata in fiecare an pe data de 25 martie. Anul acesta, fiind vorba despre bugetari, acest eveniment a fost marcat cu o zi inainte pentru ca in general angajații de la stat nu muncesc in weekend.

- Un nou traseu de turism ecumenic prinde contur in nordul Romaniei. In județul Botoșani a fost inaugurat „Taramul sfinților“, o zona turistica superba in codrii județului, cu manastiri ce amintesc de sfinți și duhovnici.

- Copila de 13 ani, cautata de parinți cu poliția, a fost gasita ELENA GURIUC CLAUDIA, adolescenta de 13 ani care era cautata cu poliția de parinți a fost identificata in cursul nopții, 22 spre 23 martie, orele 23:30, in zona unui parc, din municipiul Botoșani. Din primele verificari, aceasta nu ar fi…

- In urma acestei competiții județul Botoșani poate caștiga pe partea de promovare prin prezența unor creatori de conținut care sa atraga turiștii in cautare de locuri naturale și cu incarcatura spirituala.

- Premiu onorant pentru o jurnalista din Botoșani, in cadrul Galei Naționale a Excelenței in Asistența Sociala Premiul a fost acordat marți seara, in cadrul Galei Naționale a Excelenței in Asistența Sociala, ediția a IX-a, la categoria personalitati care sustin asistenta sociala. Evenimentul s-a desfașurat…