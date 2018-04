Stiri pe aceeasi tema

- Arta a fost intotdeauna cea mai sublima forma de exprimare. Este cea mai profunda expresie a creativitații. Ea vorbește despre viețile multor personalitați, deoarece prin ea te poți regasi. La fel cu s-a regasit și Constantin Botezat- un tanar pictor din Republica Moldova, care a putut sa descopere…

- Un grup de 25 de elevi, insotiti de trei cadre didactice, a participat in luna martie 2018 la o mobilitate de trei saptamani in Portugalia, Lisabona, in cadrul proiectului Erasmus+ de mobilitate KA1-VET, „Pași spre...

- Peste 100 de pasageri au ramas blocati pe aeroportul din Stuttgart, dupa ce zborul unei companii aeriene din Portugalia a fost anulat din cauza pilotului, care era baut. Un angajat al aeroportului a observat ca barbatul, un pilot in varsta de 40 de ani, mirosea a alcool si avea un mers nesigur.…

- Una dintre cele mai pitoresti destinatii europene de vacanta, Portugalia te asteapta sa descoperi atractii remarcabile, incepand de la frumoasa linie de coasta a Oceanului Atlantic, pana la capitala Lisabona.

- Elite Business Women a pornit, initial, ca un mic grup de femei care discutau in mediul online despre importanta antreprenoriatului feminin in societatea moderna, iar in cativa ani aceasta idee, s-a transformat in cea mai mare companie de educatie antreprenoriala feminina din Romania, depasind 8.000…

- REDUCERI DE 1 MARTIE. Compania aeriana low-cost Wizz Air a anuntat o reducere de 20% la toate rezervarile realizate astazi, 1 martie. Calatorii isi pot rezerva astfel bilete cu preturi care pornesc de la 39 de lei (pe un singur segment, cu toate taxele obligatorii incluse), spre destinatii…

- Constantin Cobalean, tinarul campion și antrenor la lupte libere din Calarași, va participa și in acest an la ”Eurovision 2018”. Piesa pe care o va interpreta se numește ”Numai tu”. [caption id="attachment_35546" align="alignleft" width="300"] Constantin Cobilean[/caption] Atat versurile, cat și muzica…

- Primaria Lisabonei primeste luni in mod oficial stafeta din partea Kievului pentru organizarea editiei de anul acesta a concursului de muzica Eurovision, care se va desfasura pentru prima data in Portugalia dupa victoria in 2017 a lui Salvador Sobral, relateaza EFE. Primarul Kievului,…