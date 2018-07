FOTO:Romascanu a reprezentat Parlamentul la Forumul Politic la Nivel Inalt privind dezvoltarea durabila de la New York

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul social-democrat de Buzau Lucian Romascanu a reprezentat Parlamentul Romaniei la Forumul Politic la Nivel Inalt privind dezvoltarea durabila, care s-a desfasurat la sediul Organizatiei Natiunilor Unite din New York, in perioada 16-18 iulie. Agenda 2030, asumata de sefii de guverne la ONU in…

- "Romania impartaseste, fara rezerve, viziunea integrata a Uniunii Europene in privinta reciclarii si a economiei circulare si tocmai de aceea facem pasi concreti in acest sens. Deciziile pe care le luam in aceste zile in tara, si anume implementarea principiilor si instrumentelor economiei circulare,…

- • Cele mai multe sunt pentru asistenti medicali Spitalul Judetean Buzau face noi angajari. Potrivit anuntului postat pe site-ul unitatii medicale, in luna august vor fi mai multe concursuri de angajare la Spitalul Judetean de Urgenta Buzau, unitatea medicala anuntand ca se cauta personal pentru 47…

- S-au nascut a doua oara. Este ceea ce se poate spune despre plutonier adjutant principal Eugen Manaila si plutonier Bogdan Dragomir, ambii raniti in teatrele de operatii din Afganistan. Fiecare dintre ei poarta in minte cumpenele prin care au trecut si multumesc lui Dumnezeu ca li s-a mai oferit o sansa,…

- UPDATE La cateva ore dupa accidentul mortal petrecut la cațiva metri de poarta unitații și in care și-a pierdut viața un elev, iar alți trei au fost raniți, toți cu varste de aproximativ 30 de ani, conducerea Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia” a transmis…

- • ,,Wild Fire“ a acumulat aproximativ 80.000 de vizualizari in doar doua zile Buzoianul DJ Sava este din nou pe valul… estival! Peste 80.000 de fani au dat play, in doar doua zile, la cea mai noua piesa ce poarta semnatura cunoscutului DJ. „Wild Fire”, asa se numeste cel mai nou single si videoclip…

- Presedintele de sedinta, Florin Iordache, a explicat ca din votul exprimat in 13 iunie (cand a avut loc si dezbaterea raportului - n.r.), de 166 de voturi "pentru", 54 - "impotriva", patru abtineri si un parlamentar care nu s-a exprimat prin vot, rezulta ca plenul Parlamentului nu a fost in cvorum…