Stiri pe aceeasi tema

- Zilele acestea, Ilinca Vandici se afla impreuna cu soțul șibaiețelul lor, in vacanța in Grecia, acolo unde vedeta ii va sarbatori ziua denaștere lui Zian. Teo a sunat-o indirect la TV, pentru a-I ura la mulți ani Ilincai, de ziua numelui și astapentru ca pe 20 iulie a fost prazmuit Sfantul Ilie. „Sa…

- Autoritatile din Grecia au interzis muzica in restaurante si baruri si au restrictionat libertatea de circulatie pe populara insula de vacanta Mykonos, dupa apariția unui „focar ingrijorator” de coronavirus, scrie Digi24.ro. Cunoscuta drept insula petrecerilor pentru cei bogati, Mykonos este una dintre…

- Noi restricții in Grecia. Autoritatile elene au interzis muzica in restaurante si baruri si au impus carantina de noapte pe populara insula de vacanta Mykonos, dupa o crestere a numarului de cazuri de COVID-19, transmite Reuters, citat de Agerpres. Cunoscuta drept insula petrecerilor pentru cei bogati,…

- Autoritatile din Grecia au interzis muzica restaurante si baruri si au impus carantina de noapte pe populara insula de vacanta Mykonos, dupa o crestere a numarului de cazuri de COVID-19, transmite Reuters.Cunoscuta drept insula petrecerilor pentru cei bogati, Mykonos este una dintre cele mai populare…

- Autoritatile din Grecia au interzis sambata muzica in restaurante si baruri si au restrictionat libertatea de circulatie pe populara insula de vacanta Mykonos, dupa o crestere a numarului de infectii cu coronavirus raportate, transmite Agerpres.Cunoscuta drept insula petrecerilor pentru cei bogati,…

- Autoritatile din Grecia au interzis de sambata muzica in restaurante si baruri si au restrictionat circulația pe timpul nopții pe populara insula de vacanta Mykonos, din cauza unui „ingrijorator focar local” cu COVID, transmite Reuters, citata de Agerpres . Potrivit ministerului pentru protectie civila,…

- Lemnos este un loc de care m-am indragostit imediat ce am coborat de pe feribot in portul din Myrina, capitala insulei. Și asta pentru ca Lemnos este un loc primitor și bine amenajat, dar presarat cu ramașițe ale istoriei și plin de plaje salbatice sau...

- S-au tras focuri de arma in statiunea balneara Dassia de pe insula Corfu. Cel putin doua persoane au murit in urma incidentului. Ulterior, atacatorul s-ar fi impuscat in propria locuinta. Duminica, au rasunat focuri de arma in statiunea balneara Dassia de pe insula Corfu. Alarmati de zgomotul…