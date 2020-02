Raluka, ce le faci? Chiar nu ai mila deloc de sanatatea barbatilor? Frumoasa artista a reusit sa-i bage pe toti in boala cu o fotografie incendiara, in care se infatiseaza intr-o ipostaza sexy, parca desprinsa din filmele pentru adulti. Vedeta a renuntat la sutien si i-a lasat pe masculi sa-i admire in voie formele apetisante.