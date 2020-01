Stiri pe aceeasi tema

- Artista a vorbit despre drama familiei sale, dezvaluind ca a pierdut un fratior, pe nume Andrei, pe cand acesta avea numai cateva luni, scrie cancan.ro. Citeste si O NOUA MAMICA in showbiz-ul din Romania. Cantareata tocmai a nascut O FETITA „M-am dus la o filmare acum cateva luni cu…

- Lidia Buble este o aparitie la fiecare eveniment la care participa. Cantareata se joaca cu stilurile vestimentare si reuseste sa uimeasca de fiecare data cu prezenta sa. La fel s-a intamplat si ieri, cand artista si-a surprins fanii atat cu hainele, cat si cu "noul" sau par.

- Acum se numara printre cele mai indragite artiste din tara noastra, insa putini stiu cu ce se ocupa Ruby inainte de a deveni cantareata. Frumoasa bruneta a avut mai multe meserii, la care cu siguranta nu te-ai fi asteptat.

- Clipe de cosmar pentru o celebra artista. Cantareata de muzica populara povesteste ca a trecut prin momente de groaza, din cauza barbatului pe care-l iubea. Artista ar fi fost scoasa in miez de noapte afara din casa, stransa de gat si amenintata cu moartea.

- Cantareata de K-pop Goo Hara a fost gasita moarta, in locuinta sa din Seoul, potrivit unui anunt facut de politie, scrie The Guardian. Ea mai incercase sa se sinucida in luna mai, in timp ce prietena sa, interpreta Sulli, s-a sinucis in octombrie, potrivit Mediafax.Cantareața a fost gasita…

- Artista Lara Fabian a anuntat, duminica, înainte cu câteva ore de spectacol, ca nu mai ajunge în Craiova, din cauza unor probleme medicale, scrie Mediafax. Concertul, pentru care și-au cumparat bilete peste 3.000 de spectatori, va fi reprogramat, potrivit organizatorilor.Lara…

- Ami a reușit „performanța” de a-și pune mama intr-o situație stanjenitoare, la prima vizita a acesteia in București. Cantareața, pe numele sau real Andreea Ioana Moldovan, a dus-o pe doamna Moldovan cu tramvaiul intr-o calatorie scurta și nu lipsita de peripeții, care a venit cu un „bonus”: amenda de…