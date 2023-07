Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o greșeala inexplicabila a organizatorilor Festivalului „Mihaela Runceanu – PENTRU VOI, MUGURI NOI” – ediția a X-a, 2023”, care au pierdut-o intr-un mod misterios din listele de concurs pe Alexandra Gheorghe, eleva in clasa a VIII-a la Școala Gimnaziala nr. 11 Buzau, aceasta a intrat, in sfarșit,…

- Pregatirile pentru Festivalul „Buzaul lui Marghiloman” s-au finalizat. Festivalul se desfasoara, ca și anul trecut, chiar in curtea Vilei Albatros, fosta reședința a lui Alexandru Marghiloman. Este o ediție care vine cu multe noutați. Organizatorii au pregatit multe surprize pentru spectatori, de la…

- Distincția „Profesor de nota 10” a ajuns și la Buzau, anunța eleva Alexandra Gheorghe reușita Școlii nr. 11, intr-un articol scris pentru o publicație dedicat copiilor. La aceasta recunoaștere a meritelor cadrelor didactice din școla in care invața a pus și ea umarul, pentru ca in calitate de director…

- Buzaul este oficial orașul copiilor. Astazi este cea de-a doua zi a Festivalului organizat de Primaria Buzau prin Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman”. Prin urmare, și astazi se anunța distracție mare pentru copii, pe Bulevardul Nicolae Balcescu. Reamintim ca deschiderea festivalului…

- Buzoienii au asistat in seara de sambata, 20 mai, la un spectacol regal, de neegalat, in deschiderea ediției a XVIII, a Festivalului „Buzau/ Iubește/ Teatrul”. Este vorba de spectacolul „Nu sunt eu”, in care irepetabila actrița Maia Morgenstern s-a descoperit pe sine publicului intr-o inegalabila…

- „Mens sana in corpore sano!” este nu numai un proverb, ci un dicton pus in aplicare pe deplin la Școala „George Emil Palade”. La inceputul lunii mai, Școala Gimnaziala „George Emil Palade”, Buzau a avut parte de performanțe școlare pe toate planurile. Dupa premiile obținute la Științe și la Literatura,…

- In pragul celei de-a XVIII-a ediții a Festivalului „Buzau Iubește Teatrul”, peste 100 de adolescenți din liceele buzoiene s-au inscris pentru voluntariat; buzoienii se vor intalni cu mulți dintre aceștia atunci cand vor trece pragul teatrului in cele opt zile de festival. Cu alții se vor intalni insa…

- Ramniceanca Maria Ilie, o interpreta de muzica ușoara foarte talentata, de numai 11 ani, este caștigatoarea ediției „Vedeta familiei” difuzata de TVR1 pe data de 6 mai. Maria a realizat, fiind acompaniata de tatal ei la chitara, o interpretare impresionanta a celebrei melodii „What’s Up” de la 4 Non…