Traditia spune ca Mos Nicolae vine la geamuri si vede copiii care sunt cuminti, lasandu-le in cizmulite dulcuri si alte daruri. Dupa ce a colindat toata noaptea și a lasat daruri in ghetuțele copiilor, in dimineața zilei de marți i-a „delegat" pe polițiștii adjudeni sa aduca zambete pe chipurile unor copii cu posibilitați materiale reduse, […]