FOTO - Persoana de sex feminin salvata de jandarmii montani buzoieni dupa ce a alunecat pe gheata si s-a ranit in Muntii Siriului

Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere ca in serviciu se afla o patrula de jandarmi din cadrul Postului de Jandarmi Montan Nehoiu, acesta a fost direcționat de urgența in zona indicata, fiind insoțiti de voluntari din satul Siriu, care dețineau un autovehicul special pentru teren accidentat.Totodata, inspre zona indicata…

- Astazi 19 februarie, in jurul orelor 16.30, dispeceratele Inspectoratului pentru Situații de Urgența și alInspectoratului Județean de Jandarmi au fost sesizate prin apel prin SNUAU 112 despre faptul ca, in timp ce se deplasa pe un traseu turistic din munții Siriului, zona Valea Neagra, o turista a alunecat…

- Jandarmii montani maramureșeni impreuna cu reprezentanții salvamont se afla la datorie și in aceasta perioada, pentru mentinera ordinii publice in statiunile montane, pe traseele turistice și pentru indrumarea și sprijinirea turiștilor. Deoarece in stațiunile montane din județul nostru numeroși…

- Astazi, 30 decembrie 2021, in jurul orei 03.15, jandarmi din cadrul Postului de Jandarmi Montan Șugag, au fost solicitați prin apel la 112, sa intervina in zona barajului Oașa – Luncile Prigoanei, pentru a ajuta la scoaterea unui autoturism blocat intr-un șanț. Solicitarea a venit din partea unui barbat…

- Cinci persoane, blocate in miez de noapte cu mașina in zapada, in zona Oașa – Luncile Prigoanei. Au intervenit jandarmii Jandarmii din cadrul Postului de Jandarmi Montan Șugag au fost solicitați joi, 30 decembrie, in jurul orei 03:15, prin apel la 112, sa intervina in zona barajului Oașa – Luncile Prigoanei,…

- Jandarmii din cadrul posturilor montane Borșa, Cavnic, Șuior, Valea Vaserului și Țibleș sunt la datorie pregatiți sa intervina in sprijinul persoanelor aflate in dificultate. ”In aceste zile de sarbatoare, partiile de schi de la Borșa, Cavnic și Șuior sunt frecventate de numeroși turiști, iubitori ai…

- In seara zilei de 13.12.2021, in jurul orelor 21.00, echipa de intervenție din cadrul Jandarmeriei Maramureș a fost direcționata de catre dispeceratul Poliției Municipiului Baia Mare la o sala de jocuri situata pe bulevardul Republicii unde a fost sesizat faptul ca un barbat care ar fi pierdut o suma…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, anunta, joi seara, ca a castigat in prima instanta un proces intentat postului Romania TV. "Atacurile la persoana nu trebuie sa fie tolerate" afirma Arafat, care precizeaza ca decizia instantei arata clar ca "astfel de abordari nu mai pot…