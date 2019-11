Intre Iohannis si Dancila… alegem Iohannis

Duminica merg si votez. Sunt printre cei 1,4 milioane de romani care in 10 noiembrie am votat Dan Barna. Mi-am dorit altceva pentru Romania in turul doi, tocmai pentru ca am vazut in candidatul Aliantei USR PLUS un presedinte mai potrivit pentru Romania de maine. Astazi, ca multi dintre dumneavoastra, si nu ma… [citeste mai departe]