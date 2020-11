Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul lacului Techirghiol a scazut cu aproximativ 1 metru in urma secetei inregistrate in Dobrogea in ultima perioada, fenomen in premiera in ultimii 50 de ani, au transmis luni reprezentanții Administrației Bazinale de Apa Dobrogea-Litoral (ABADL). „Specialiștii A.B.A.D.L. s-au deplasat in zona…

- Pe tot parcursul anului 2019 s a inregistrat o cantitate totala a precipitatiilor de 337.7 mm, iar pentru perioada ianuarie august 2020, o cantitate de 246 mm.Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral A.B.A.D.L monitorizeaza din punct de vedere al bilantului hidrologic Lacul Techirghiol, in urma…

