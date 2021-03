FOTO Nike a dat în judecată un colectiv artistic pentru "Pantofii Satanei" Compania Nike a dat în judecata colectivul artistic MSCHF din Brooklyn care a lansat &"Pantofii Satanei/ Satan Shoes&" care contin, în talpi, o picatura de sânge uman real, scrie BBC, preluat de News.ro.

Pantofii sport de 1.018 dolari, pe care sunt inspcriptionate o cruce întoarsa, o pentagrama si &"Luke 10:18&" (Luca 10:18), au fost realizati folosind un model Nike Air Max din 1997.

MSCHF a lansat 666 astfel de perechi, luni, în colaborare cu rapperul Lil Nas X, si a spus ca au fost vândute toate în mai putin de 1 minut. Lansarea a coincis cu debutul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

