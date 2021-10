Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – Campionatul Național de seniori și tineret, atat la individual, cat și pe echipe, in proba de 10 km marș, va avea loc sambata, 30 octombrie, in orașul de pe raul Bega! „Competiția va avea loc in Timișoara, pe un traseu amenajat, in jurul stadionului Dan Paltinișanu. Sportivii reșițeni care…

- Handbalistii de la Universitatea Craiova au surprins neplacut saptamana trecuta, in meciul de pe teren propriu cu SCM Timisoara. Baietii lui Catalin Popescu au remizat, scor 35-35, intr-un joc, pe care, in mod normal, ar fi trebuit sa-l castige. Acum, pentru olteni va urma un meci de foc la Oradea,…

- Alex Mihai, chitaristul trupelor Raven’s Heart și Syn Ze Șase Tri a caștigat doua medalii de aur in cadrul celei de-a 7-a ediții a Salonului Internațional de Invenții și Inovații “Traian Vuia” din Timișoara. Cele doua premii caștigate au fost pentru „chitara semi acustica și chitara bass semiacustic…

- Dupa o mica pauza, cercul de Karting de la Clubul Copiilor Carei a participat la competitia din cadrul Concursului National Karting Scolar ,, MICUL PILOT “2021 , organizata de catre Palatul Copiilor Reșița , in data 17-19 mai 2021. Concursul s-a desfașurat la pista Clubului Sportiv SEED PARK Bacau…

- RESITA – Spune primarul Ioan Popa, explicand ca una din sursele de finantare ar putea fi PNRR (Planul National de Redresare si Rezilienta), in cazul caruia banii vin dupa reteta spusa de premier: „Primul venit, primul servit“! Alesii resitenilor au adus in discutie noul spital judetean, aproband unificarea…

- RESITA – Dupa interventia de joia trecuta a medicului chirurg Romeo Dumitrecu si refuzul Timisoarei, tanarul a fost acceptat si operat cu succes, pentru leziunea de aorta, la Targu-Mures, printr-o procedura care reprezinta o premiera nationala! Ruptura de aorta care nu putea fi rezolvata decat intr-un…

- Viorel Sima, fost jurnalist care dupa ieșirea din presa a ocupat funcții de conducere in Federația Romana de Box, iar in ultimii ani a fost secretar general al Federației de Box din Bahrain, a trimis redacției o scrisoare in care iși spune opinia despre decaderea sportului. ...

- Campionatul Național de Box pentru tineret s-a desfașurat saptamana trecuta la Braila, iar antrenorul turdean, Florin Bordi, a fost prezent alaturi de trei sportivi. Dupa patru zile de competiții... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!