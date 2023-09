Stiri pe aceeasi tema

- Elevii se vor intoarce in clase luni, 11 septembrie. Cursurile se vor intinde pe 36 de saptamani, cu mici excepții. In Timiș, in noul an școlar vor fi inscriși aproximativ 100.000 de elevi. Și in acest an, deși s-au mai facut imbunatațiri, inca exista cateva zeci de școli fara autorizație ISU.

- Dotari moderne pentru ambulatoriul din cadrul Spitalului Județean Alba Iulia: Licitație de peste 4.8 milioane de lei Dotari moderne pentru ambulatoriul din cadrul Spitalului Județean Alba Iulia: Licitație de peste 4.8 milioane de lei Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia a lansat recent in Sistemul…

- Administrația locala din Aninoasa implementeaza un proiect pe fonduri bugetare in vederea execuției de lucrari, dotari cu utilaje, echipamente tehnologice in cadrul proiectului ”Construire Gradinița cu Program Normal 4 Sali de Grupa. Lucrarile sunt finanțate din fonduri locale, din cadrul proiectului…

- Intre unitațile de invațamant care vor fi dotate cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale moderne se numara școli care au nevoie de dotari si echipamente educationale specializate, pentru elevii defavorizati si elevii cu cerinte educationale speciale. Materiale didactice si echipamente…

- Consiliul Local Mioveni a aprobat, saptamana trecuta, un proiect privind acordarea pachetului cu rechizite scolare „Primul meu Ghiozdan” elevilor inscrisi in clasa pregatitoare din unitațile de invațamant din Mioveni, pentru anul scolar 2023-2024.Pachetul cu rechizite școlare „Primul Ghiozdan”, in valoare…

- In perioada 19-23 iunie se va desfașura la Buzau o frumoasa și interesanta tabara de vara. Este vorba despre „Tabara urbana” organizata in cadrul proiectului „Școala din parc”, la care sunt invitați sa participe copiii cu varsta intre 8 și 14 ani. Tabara urbana reprezinta o frumoasa ocazie pentru aceștia…

- Ciclonul Biparjoy a atins zona de uscat in India. Ciclonul Biparjoy a atins joi zona de uscat in nord-vestul Indiei, aducand pe coastele indiene si pakistaneze rafale de vant violente si valuri impresionante, transmite AFP. CITESTE SI Namibia va scoate la vanzare 40 de crocodili dupa o crestere…

- Privindu-mi zilele astea fiica cum coboara treptele sa mearga spre banchetul de sfarșit de an, o imagine veche de aproape jumatate de secol mi-a revenit in minte. Va invit la o incursiune in școala acelor vremuri dintr-o țara ce pentru mulți pare astazi o ficțiune.Dupa ce-ai intrat in lift, am fugit…