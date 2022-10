Stiri pe aceeasi tema

- Seful Serviciului Salvamont Arges, Ion Sanduloiu, avertizeaza ca mersul pe munte presupune grija, experienta, echipament si pregatire, nu ajunge sa citesti carti motivationale care te invata ca poti orice. Reactia salvamontistului vine dupa o actiune de 11 ore pentru recuperarea a opt turisti care au…

- Un tanar este cautat, duminica, de salvamontistii din Hunedoara in Masivul Retezat, dupa ce s-a despartit de grupul cu care era. Acesta a incercat sa coboare pe versantul nordic al Varfului Papusa, dar a alunecat de zapada inghetata, a transmis Salvamont Hunedoara. Salvamont Hunedoara a reluat cautarile…

- Sambata, salvamontiștii argeșeni au avut o acțiune de extragere dificila in traseul Dunareanu de la Umerii Pietrei Craiului, care a durat aproxumativ 12 ore. Opt turiști ramasesera blocați pe traseu, intr-o zona greu accesibila. Aceștia plecat fara echipamentul necesar, cu doar doua hamuri. Salvamont…

- Salvamontiștii argeșeni recupereaza 8 turiști blocați pe Umerii Pietrei Craiului. Sambata, un grup de 8 persoane a ramas blocat in traseul de alpinism Dunareanu, la 100 m mai sus de Braul de jos. Salvamontiștii anunța ca traseul este unul de grad 2 pe o scara de la 1 la 6, dar turiștii au doar doua…

- Barbatul de 44 de ani se afla intre Viștea și Varful Moldoveanu. Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, turistul s-a dezechilibrat și a cazut in rapa.Autoritațile au fost alertate de urgența și a fost nevoie de intervenția tuturor salvatorilor montani din cadrul serviciului Salvamont Argeș.…

- Salvamontiștii maramureșeni au intervenit in dupa-amiaza zilei de duminica, 28 august, in zona varfului Magura din Moisei, dupa ce un cioban a solicitat sprijin ca urmare a unei agresiuni asupra sa. ”Actiune derulata de salvatorii montani ai SPJ Salvamont Maramures in zona vf Magura, Moisei, Maramures.…

- Salvamontistii din Arges au intervent, joi seara, pentru preluarea unei fetite de 12 ani, care, in timp ce se afla pe munte cu tatal sau, a acuzat dificultati majore de respiratie. Salvatorii montani au coborat victima, aceasta fiind predata echipajelor medicale, conform news.ro. Fii la curent…