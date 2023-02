FOTO| INCENDIU la Lunca Arieșului: O cabană a fost mistuită de flăcări. 4 persoane s-au autoevacuat FOTO| INCENDIU la Lunca Arieșului: O cabana a fost mistuita de flacari. 4 persoane s-au autoevacuat Un INCENDIU a izbucnit sambata noaptea la Lunca Arieșului:. O cabana a fost mistuita de flacari, iar 4 persoane s-au autoevacuat. Stația de pompieri Campeni in cooperare cu Detașamentul de pompieri Turda au intervenit cu 3 autospeciale de stingere cu apa și spuma și o EPA pentru localizarea și stingerea incendiului din localitatea Lunca Arieșului, […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

