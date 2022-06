Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Neron Lupașcu” Buzau va intreprinde joi, 16 iunie, in intervalul orar 12.00 – 14.00, un exercitiu cu forte si mijloace in teren cu tema „Managementul integrat al interventiei serviciilor profesioniste in cooperare cu alte forte pentru gestionarea unei situatii…

- O explozie urmata de un incendiu a avut loc, joi dimineata, intr-un apartament din municipiul Ploiesti, proprietarul sarind pe geam pentru a se salva, potrivit Agerpres. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, pompierii s-au deplasat pentru stingerea unui incendiu izbucnit…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Turda in colaborare cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența din Primaria Campia Turzii au intervenit miercuri pentru stingerea flacarilor care au cuprins un autobuz dezafectat și o hala situata pe strada Laminoriștilor din Campia Turzii. Doua autospeciale…

- Un incendiu de amploare a izbucnit luni noapte, la o fabrica din Zona Industriala, situata in vecinatatea Colegiului Tehnic. Este vorba despre firma Bencomp, parte a unui grup oradean, care se ocupa de valorificarea deșeurilor din lemn și plastic, prin transformarea acestora in profile din lemn compozit.…

- Un incendiu puternic a izbucnit vineri seara in cartierul Bartolomeu din Brașov, la piața de haine vechi, vizavi de Brintex, la ieșirea spre Ghimbav.La fata locului s-au deplasat 7 autospeciale cu apa si spuma, o autoscara si un echipaj SMURD, a anunțat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru…

- Un barbat de 65 de ani a fost transportat in stare grava la spital, dupa ce casa acestuia din localitatea prahoveana Baba Ana a fost cuprinsa, joi dimineata, de un incendiu pus intentionat.Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, doua echipaje de pompieri au actionat pentru lichidarea unui…

- Ședința de astazi a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) vine cu o serie de masuri imediate, dat fiind ca problema incendierilor la intamplare nu pare sa aiba sfarșit. Astfel, in urma ședinței de lucru, s-a decis ca in termen de 24 de ore, Inspectoratul de Poliție Județean și Inspectoratul…

- Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU) a transmis luni seara, un mesaj in care avertizeaza in legatura cu un fake news privind o viitoare pana de curent simulata in toata țara, timp de patru zile. Reacția vine dupa ce pe site-ul Romania TV a aparut informația ca șeful DSU, Raed Arafat, ar pregati…