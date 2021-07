Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața o noua drama pe drumurile naționale din Romania! La primele ore ala zilei pe DN2 Bacau – Adjud, s-a declanșat planul rosu de interventie, dupa ce doua mașini au fost implicate intr-un accident. Bilanțul este unul tragic, iar autoritațile intervin cu mai multe echipe de descarcerare.…

- Numarul infecțiilor cu varianta Delta a coronavirusului, descoperita inițial in India, a ajuns la 101 in Romania, potrivit Institutului National de Sanatate Publica. Din cauza variantei Delta au murit 4 persoane, toate nevaccinate. Intre acestea e și un barbat de 35 de ani din județul Bacau.

- Un accident tragic a avut loc pe DN23, in Maicanesti, județul Vrancea. Evenimentul s-a soldat cu moartea a doua persoane, dupa o coliziune intre un autoturism și un tractor. Ambele victime au fost incarcerate, conform ultimelor informații transmise de autoritați. Intervenție de urgența in Vrancea Departamentul…

- Șase persoane, printre care doi copii, au fost ranite, duminica, intr-un accident produs in localitatea mehedințeana Cioroboreni. In accident au fost implicate doua autoturisme. Pompierii din Mehedinți anunța ca au intervenit cu o autospeciala de descarcerare și o ambulanța SMURD la un accident…

- Un accident rutier grav a avut loc in județul Bihor, unde un autoturism in care se aflau cinci persoane a parasit șoseaua și s-a rasturnat in afara acesteia. In accident a fost implicata doar mașina in cauza. Evenimentul s-a soldat cu patru victime, printre care se numara și un minor care a decedat.…

- In acest moment, rata este de 0,53 cazuri la mia de locuitori, in scadere fata de ziua precedenta, cand era de 0,58.Conform celui mai recent bilant al Grupului de Comunicare Strategica, Romania inregistreaza 230 cazuri noi in ultimele 24 de ore. Toate județele au rata de infectare sub 1 la mia de locuitori,…

- Incendiul izbucnit la o casa din orasul Targu Ocna, in urma caruia doua persoane au decedat, s-a produs din cauza efectului termic de la cosul sau burlanul metalic neprotejat fata de materialele combustibile, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Bacau, maiorul Andrei Grecu, citat de Agerpres . Incendiul…

- O tanara de 19 ani din București a murit, iar alte patru persoane au fost grav ranite intr-un accident rutier produs in noaptea de marți spre miercuri in județul Tulcea. Potrivit pompierilor tulceni, accidentul s-a produs in apropierea localitații Lunca, pe DJ222. Un autoturism cu cinci…