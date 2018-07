Stiri pe aceeasi tema

- DupE ce Nicoleta Dragne, fosta ispitE de la "Insula Iubirii", a fEcut publicE pe site-urile de socializare o pozE in care apare alEturi de CEtElin Mexter care a starnit multe reactii tEioase la adresa blondinei, face luminE in ceea ce privexte presupusa impEcare cu CEtElin.

- DupE ce a fEcut publicE prima ecografie cu bebeluxul, a plecat in vacantE in Palma de Mallorca. Malin Andersson a fost suprinsE de paparazzi la plajE. Bruneta de la ''Insula Iubirii'' s-a afixat la malul oceanului fErE niciun complex, dexi celulita i se vedea in toatE splendoarea.

- Denisa Despa, una dintre dansatoarele preferate ale maneli"tilor a ajuns de urgen:E la spital. Blondina a fEcut public un videoclip cu care "i-a ingrijorat fanii, in care i"i filmeazE branula de manE.

- Maria Ilioiu nu rateazE nici o ocazie sE se mai pozeze in ipostaze fierbin:i, cu care nEuce"te min:ile bErba:ilor. Recent, ro"cata a fEcut publicE o pozE cu ea din pat. Ea purta un body sumar, ro"u, care ii lEsa la vedere formele voluptoase ale ispitei, in special partea posterioarE. Lenjeria animal…

- Bianca DrEguxanu pare sE trEiascE o nouE viatE! Blondina are un iubit nou, insE in adancul inimii are o xi teamE pe care vrea cu tot dinadinsul sE o depExeascE. AstEzi, vedeta a povestit in linii mari cum decurge relatia ei cu Tristan Tate.

- Ediția de astazi a emisiunii ”Totul pentru dragoste”, moderata de Mirela Vaida și difuzata de la ora 14.00, la Antena 1, va avea ca tema femeile care accepta rolul de amanta, subiect ce va fi dezbatut atat de specialiști, dar și de femei care au avut de-a face cu infidelitatea intr-o forma sau alta.