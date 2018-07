Stiri pe aceeasi tema

- Daniela Gyorfi se numara printre vedetele de la noi care, deși au trecut de ceva vreme de prima tinerețe, sunt intr-o forma de invidiat. In acest weekend, artista se relaxeaza impreuna cu familia ei la mare, așa cum le-a impartașit fanilor prin pozele și filmarile facute pe litoralul romanesc. Intr-una…

- Cei doi finaliști de la Exatlon, Vladimir Draghia și Ionuț zis ”Jaguarul” au intrat in competiție inca de la inceputul lunii ianuarie. Intre timp, aspectul lor fizic a avut mult de suferit din cauza condițiilor pe care le-au suportat in tabara concursului din Republica Dominicana. Vladimir Draghia…

- De cand a ca"tigat marele premiu din cadrul competi:iei ~Asia Expres, Raluka este numai zambet! }n toate fotografiile postate de vedetE se observE clar un zambet extrem de frumos "i...permament!

- Bianca Rus trece prin cea mai frumoasa perioada din viața ei. Vedeta a reușit sa dea jos o gramada de kilograme, in urma operației de micșorare a stomacului. Mai mult, bruneta este in al noualea cer, acum ca are mai puțin de o luna pana la ziua in care se va casatori civil.

- Apariția spectaculoasa a proaspetei mamici a starnit atat admirație, cat și critici, avand in vedere ca nu trecusera decat cateva ore de cand il adusese pe lume pe cel de-al treilea copil al ei și al Prințului William. Ce i se reproșeaza Ducesei de Cambridge și, mai ales, cum de a reușit…