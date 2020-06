Stiri pe aceeasi tema

- Actiunea dramei intitulata „Spencer" are loc intr-un weekend de la inceputul anilor 1990, cand Diana, intr-o vacanta de Craciun pe proprietatea Sandringham, a decis sa se desparta de printul Charles. Scenariul este scris de Steven Knight („Peaky Blinders", „Locke" si „The Hundred-Foot Journey"), iar…

- Separarea lui Razvan Simion de Lidia Buble a uimit pe toata lumea, deși zvonurile circulau printre apropiați de mai bine de doua saptamani. Anunțul oficial a fost facut chiar de prezentatorul TV, printr-un mesaj emoționant, postat pe Instagram, pe care l-a șters ulterior. Imediat a venit și ziua de…

- Ianis Hagi (21 de ani, mijlocaș ofensiv) s-a intors in Scoția, pentru a relua antrenamentele alaturi de Rangers, formație care tocmai l-a transferat definitiv de la Genk. Anunțul a fost facut de Ianis prin intermediul rețelelor de socializare. In timpul carantinei cauzate de criza COVID-19, Hagi a stat…

- Facebook "colaboreaza cu angajatii si consultantii nostri pe drepturi civile pentru a identifica, la nivel local si national, organizatii care pot utiliza in cel mai eficient mod fondurile acum", a anuntat CEO-ul si cofondatorul. De asemenea, platforma Instagram, detinuta de Facebook, si-a…

- Printul Charles le-a cerut marti britanicilor sa iasa pe camp si sa ajute fermierii sa stranga recoltele in timpul pandemiei de COVID-19, relateaza dpa. "Hrana nu apare ca prin minune, totul incepe cu incredibilii nostri fermieri si cultivatori", a declarat Charles, in varsta de 71 de…

- "Am luat decizia deschiderii parcurilor mari din sectorul 2 pentru ca in ultimele saptamani am vazut foarte multi locuitori ai sectorului alergand sau desfasurand activitati sportive, permise de ordonantele militare, printre masini, pe langa parcuri sau in zone improvizate. Atat timp cat ne este…