- Un carambol a avut loc in aceasta dimineața, pe o strada din Cluj-Napoca. In accident au fost implicate o autospeciala a Poliției și alte trei mașini. Pe strada Theodor Mihali din Cluj Napoca, a fost inregistrat un accident rutier in care au fost implicate 4 autovehicule, dintre care o autospeciala…

- Luni dimineața., in jurul orei 7.00, pe strada Theodor Mihali din Cluj Napoca, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate 4 autovehicule, dintre care o autospeciala BMW de poliție din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca - Biroul Rutier, noteaza presa locala.Din primele verificari…

- Doi polițiști au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce autspeciala in care se aflau a fost implicata intr-un accident pe o strada din Cluj Napoca, luni de dimineața. BMW-ul nou-nouț a fost distrus dupa ce șoferul a intrat pe contrasens, incercand sa evite impactul cu alta mașina, a anunțat Poliția.Daca…

- Luni dimineața, pompierii clujeni au fost solicitați sa intervina la un accident produs pe strada Teodor Mihali din Cluj Napoca unde trei autoturisme au fost implicate, dintre care una de poliție. “Pompierii din cadrul Detanșamentului 1 Cluj Napoca au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier…

- Pompierii din cadrul Detasamentului 2 Cluj Napoca au intervenit azi, 10 aprilie, la un grav accident rutier petrecut in comuna Floresti. In accident au fost implicate doua autoturisme, o autoutilitara si partial un autobuz al Companiei de Transport Public.Intr unul dintre autoturisme se aflau incarcerate…

- Un accident cu trei mașini implicate și mai multe victime s-a produs luni seara, in jurul orei 21, pe drumul dintre Florești și Gilau.Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au fost chemați la un accident rutier petrecut intre localitațile Florești și Gilau in care au fost implicate trei autoturisme.…