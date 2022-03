Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de la baza sportiva de tip 1 ridicata de Compania Naționala de Investiții la Timișoara, pe strada Costica Radulescu, au ajuns la montarea primilor stalpi pentru nocturna. Terenul de fotbal va avea 500 de locuri pentru spectatori. Viceprimarul Cosmin Tabara a vizitat șantierul noii baze sportive.…

- FOTO| Magazinul JYSK din municipiul Aiud se va DESCHIDE din 17 februarie: PROGRAMUL de funcționare FOTO| Magazinul JYSK din municipiul Aiud se va DESCHIDE din 17 februarie: PROGRAMUL de funcționare Incepand de joi, 17 februarie, Magazinul JYSK, retailer-ul scandinav de mobila, decorațiuni și textile…

- Compania Naționala de Investiții a scos la licitație un contract de peste 1,5 milioane de euro pentru realizarea unei baze sportive de tip 1, la Uricani. Contractul are o valoare de 7.037.987 de lei și este finanțat din fonduri bugetare. „Terenul pentru fotbal are dimensiunile suprafeței utile…

- Primaria Ploiesti pregateste un proiect pentru amenajarea unui teren de fotbal in sudul municipiului, in spatele Hipodromului, in parteneriat cu FRF si CNI. Noua arena ar urma sa includa un teren la dimensiuni oficiale, unul multinfunctional de 40 pe 20, o tribuna de minim 500 de locuri si o cladire…

- Cu 11,66 milioane de lei, Compania Nationala de Investitii vrea sa deruleze „lucrari de refacere si prevenire dupa calamitati in comuna Comarna". Criteriul de atribuire a contractului este pretul cel mai scazut. Ofertele pot fi depuse pana pe 13 aprilie, iar castigatorul licitatiei urmeaza sa fie desemnat…

- Veste buna pentru Primaria Nasaud chiar de 1 februarie! Instituția a caștigat procesul in care Uniunea Comunelor Granicerești Nasaudene cerea mai multe imobile și terenuri situate in Nasaud. Printre ele se numara o parte din doua strazi, o baza sportiva și chiar piața agro-alimentara. Dorin Vlașin,…

- Singeorz – Bai va avea un bazin olimpic de inot, dedicat celor din zona, dar și turiștilor. Lurarile la investiția de peste 10 milioane de lei ar putea incepe in cateva luni. Se fac primii pași spre realizarea unui proiect indrazneț in Singeorz – Bai. Comunitatea Vaii Someșului, dar și turiștii care…

- Primaria Jariștea va reabilita și va moderniza Caminul cultural “Ion Saragea”, din satul Jariștea. Lucrarile vor fi realizate de societatea ACS New Antreprenor Construct SRL care a caștigat licitația ce a avut loc pe SEAP. Investiția este finanțata de Compania Naționala de Investiții (CNI) și are o…