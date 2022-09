Stiri pe aceeasi tema

- Dintr-o discuție interceptata intre un soldat rus aflat pe frontul din Ucraina de sapte luni și mama acestuia, reiese ca soldatul tocmai a primit un ordin de mobilizare acasa, in Rusia, dupa ce Putin a semnat decretul.

- Rusul Diniyar Bilyaletdinov, 37 de ani, fost jucator la Everton, a fost apelat sa lupte in razboiul din Ucraina. Putin a instaurat saptamana trecuta mobilizarea parțiala, ceea ce ii va aduce 300.000 de soldați in plus. In timp ce naționala Rusiei de fotbal ar refuza, conform The Sun, sa vina acasa…

- „Operațiune militara? Cred ca președintele nostru și-a pierdut complet mințile. Are nevoie urgenta de ajutor psihiatric. In loc sa ajute cetațenii sa aiba o viața mai buna, ei au inceput razboiul care oricum va fi pierdut”, spune un cetațean rus.„Daca va fi o mobilizare pentru a-i extermina pe naziști,…

- Kremlinul a insistat luni ca Rusia va indeplini toate obiectivele „operațiunii militare speciale” in Ucraina, in ciuda regresului inregistrat in Harkov in weekend, transmite CNN. Dmitri Peskov a spus ca „președintele este intr-o comunicare constanta, la orice ora, cu ministrul apararii și cu toți liderii…

- Moscova cauta recruți pana și in inchisori dupa ce a ramas fara suficienti soldați pe frontul din Ucraina. Detinutilor le promite bani și libertate din moment ce rușii nu sunt dispuși sa moara pentru razboiul lui P

- Aleksandr Dughin a facut, luni, primele declaratii despre moartea fiicei sale, Daria Dughina, in explozia unei masini, si a invinovatit Ucraina pentru moartea ei, subliniind ca ”si-a jertfit viata ca o fecioara sacrificata pe altar”, relateaza CNN. Aleksandr Dughin este un mare sustinator ar imperialismului…

- Ivan Fedotov, ​portarul echipei nationale de hochei pe gheata a Rusiei, a fost arestat si trimis in Arctica pentru a efectua serviciul militar, de la care voia sa se sustraga in plin conflict din Ucraina, anunța AFP.