- Romania se afla in topul negativ al statelor membre din UE in ceea ce privește reciclarea. Un raport al Comisiei Europene arata ca țara noastra nu va putea sa atinga obiectivele de reciclare a deșeurilor municipale și de ambalaje nici pana in 2025.

- Fenomen uluitor, unic in lume, in Romania: Locul in județul Alba unde soarele rasare de doua ori Fenomen uluitor, unic in lume, in Romania: Locul in județul Alba unde soarele rasare de doua ori Un fenomen uluitor, unic in lume, are loc intr-o localitate din Romania. Aici, soarele rasare de doua ori.…

- Un nou proiect de lege vine cu schimbari importante in ceea ce privește plata salariilor și plata in magazine. Un nou proiect de lege propus spre adoptare in Camera Deputaților are ca scop reducerea operațiunilor cu numerar in cadrul companiilor. Acest lucru se va realiza prin implementarea unor reglementari…

- Catalin Scarlatescu a explicat cum esti pacalit la restaurantele din Romania cand comanzi mancare despre care crezi ca se afla in top. Mulți clienți iși cumpara preparate sofisticate, despre care se spune ca sunt gatite cu produse speciale, ce nu se pot gasi in țara noastra. Numai ca tocmai acesta este…

- Romanii primesc vești incurajatoare despre viza pentru SUA. Purtatorul de cuvant al PSD, Stefan Radu Oprea, care se afla la Washington, vine cu informații noi. Acesta a transmis sambata ca a discutat la Departamentul de Stat despre situatia politica cu Directorul pentru Europa Centrala si de Est, Alan…

- Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni (DRP), in colaborare cu Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse și Ministerul Sportului, anunța lansarea celei de a XIV-a ediții a Programului de Tabere ARC, destinat elevilor și tinerilor romani din diaspora și din comunitațile istorice.“Sunt…

- Plata cu cardul la piata s-ar putea extinde in Romania, in contextul in care exista puține locuri in țara unde producatorii agricoli și comercianții dețin POS-uri. Marți, in cadrul evenimentului „Piata agroalimentara – continuitate pentru comunitate”, Asociatia Administratorilor de Piete din Romania…

- Andrei Preda, cunoscut drept „Gogoașa”, a avut un prim mesaj dupa incidentele violente de la meciul Andorra - Romania 0-2. In minutul 11 al partidei din Andorra, un incident a avut loc in peluza tricolora a avut loc un incident, mai mulți suporteri batandu-se intre ei. A fost nevoie de intervenția forțelor…