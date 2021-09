Stiri pe aceeasi tema

- Echipa naționala de fotbal feminin a Republicii Moldova a inceput cu o infrangere preliminariile Campionatului Mondial din 2023. „Tricolorele” au cedat in fața favoritei grupei, reprezentativa Italiei, scor 0-3.

- Echipa nationala de tineret a Republicii Moldova a suferit prima infrangere in preliminariile Campionatului European de fotbal din 2023. Tinerii "tricolori" au pierdut meciul de pe teren propriu cu reprezentativa similara a Bulgariei.

- Pentru echipa naționala de fotbal a Republicii Moldova, toamna va incepe cu confruntarea contra selectionatei Austriei, o echipa care a avut o prestație onorabila la Euro 2020, acolo unde a ajuns pina in optimile de finala. „Tricolorii” au urmarit meciurile austriecilor de la Campionatul European pentru…

- Președintele PSRM, unul dintre liderii blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Igor Dodon, a vorbit astazi in cadrul unui briefing in Parlament despre cele mai importante subiecte de pe agenda actuala a relațiilor moldo-ruse. In primul rind, el a menționat faptul ca Federația Rusa este un partener strategic…

- Autoritațile de la București schimba conditiile pentru procedura de redobandire a cetațeniei romane.Guvernul țarii vecine a adoptat o Ordonanța de Urgența, care prevede in mod expres necesitatea apostilarii actelor oficiale straine depuse de solicitanții de cetațenie.In aceste condiții, candidatul…

- Potrivit MAE, in prezent sunt 60.747 de cereri in așteptare de redobandire a cetațeniei romane din partea unor cetațeni ai Republicii Moldova. Peste 2.000 dintre solicitanți vor sa depuna juramantul de credința fața de Romania la București la sediul Autoritații Naționale pentru Cetațenie (ANC), precizeaza…

- Candidata la funcția de premier al Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, anunța ca, la inceputul saptamanii viitoare, va face publica lista de miniștri. Despre aceasta candidata a anunțat intr-un mesaj pe pagina sa de Facebook. "Azi am fost nominalizata de președintele Maia Sandu la…

- Conform datelor Bancii Naționale a Moldovei pentru anul 2020, se atesta creșterea semnificativa a plaților fara numerar efectuate de cetațenii Republicii Moldova, in special a plaților fara numerar pe platforme de comerț electronic. Astfel, tot mai mulți consumatori din Republica Moldova fac cumparaturi…