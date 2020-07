Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Universitatea Craiova a invins, vineri seara, in deplasare, cu scorul de 2-1 (1-1), echipa Gaz Metan Medias, intr-un meci din etapa a sasea a play-off-ului Ligii I, in care gazdele au condus cu 1-0.Au marcat Roberto Romeo ’21 pentru Gaz Metan si Valentin Mihaila ’39 si Alexandru Cicaldau…

- Jucatorii Universitatii Craiova sunt „sufocati“ de dragostea suporterilor dupa ultimele rezultate. Cum sansele la titlu sunt imense, supoterii Stiintei fac tot posibilul sa-i imbarbateze pe jucatori. Au aprins torte si si-au strigat dorinta la cantonamentul din Lunca Jiului dupa victoria cu FC Botosani.…

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa online, ca formatia sa va da un examen de maturitate cu Gaz Metan Medias, precizand ca partida va fi una dificila din punct de vedere mental deoarece vine dupa victoria importanta cu…

- Universitatea Craiova a invins-o cu emotii pe Astra Giurgiu, cu scorul de 2-1 (0-0), vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 4-a a fazei play-off a Ligii I de fotbal. Universitatea a obtinut victoria prin golurile marcate de bosniacul Elvir Koljic (60, 90+1), primul dupa o actiune a…

- Chindia Targoviste a invins-o pe FC Viitorul Constanta cu scorul de 2-1 (1-0), miercuri seara, pe teren propriu, la Ploiesti, intr-un meci din etapa a patra a fazei play-out a Ligii I de fotbal. Gazdele au deschis scorul prin Cristian Negut (10), dupa o actiune individuala a atacantului…

- Echipa BATE Borisov a urcat pe primul loc in clasamentul campionatului de fotbal al Belarus, dupa ce a invins in deplasare, cu scorul de 5-3, formatia FK Smolevici-STI, gratie unei "duble" reusite pe final de meci de sarbul Nemanja Milic, duminica, in cadrul etapei a opta a sezonului. Gazdele au deschis…