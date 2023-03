Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si FC U Craiova au pierdut meciurile sustinute duminica in etapa a 30-a a Superligii de fotbal, ultima a sezonului regulat, si vor transa disputa pentru ultimul loc care asigura prezenta in play-off in meciul direct.

- Etapa a 30 a, ultima a sezonului regular al Superligii, se desfasoara pe parcursul a patru zile, incepand de vineri, 10 martie. In urma acestei runde, se va stabili configuratia finala a turneelor play off in care vor evolua primele sase clasate si play out in care vor juca restul echipelor . Mai e…

- Liderul Farul Constanta a invins-o pe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 2-0 (2-0), marti seara, pe teren propriu, la Ovidiu, intr-un meci din etapa a 28-a a Superligii de fotbal. Tudor Baluta (22) si Adrian Mazilu (45+3) au marcat golurile echipei antrenate de Gheorghe Hagi. Farul a mai marcat…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 2-1 (1-0), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 27-a a Superligii de fotbal. Sepsi OSK a deschis scorul prin croatul Adnan Aganovic (27), dupa o eroare a lui Paul Antoche. Gazdele au avut si o bara, prin Alexandru Tudorie…

- Sanctiune drastica dictata de Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal: FC U Craiova 1948 a pierdut la „masa verde”, scor 0-3, partida cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, din etapa a 23-a a Superligii, suspendata definitiv de arbitrul Andrei Chivulete pentru scandarile xenofobe ale spectatorilor.…

- CS Mioveni a terminat la egalitate cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, 1-1 (0-1), duminica, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 24-a a Superligii de fotbal. Sepsi OSK a deschis scorul prin Cosmin Matei (9), dar argesenii au evitat infrangerea prin golul inscris in ultimele momente de joc de Bogdan…

- Meciul dintre ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si FC U 1948 Craiova, din etapa a 23-a a Superligii de fotbal, a fost suspendat definitiv, duminica, in min. 26, la scorul de 0-0, din cauza scandarilor suporterilor celor doua echipe. In min. 26, arbitrul Andrei Chivulete a trimis in prima instanta cele doua…