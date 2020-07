Stiri pe aceeasi tema

- Bacauanii mai au termen pana la sfarșitul lunii pentru a alege furnizorul de gaz metan. Pentru a-i ajuta sa se decida, Autoritatea de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE)a publicat o lista cu toti furnizorii licentiati dispusi sa incheie contracte in judetul nostru, inclusiv ofertele lor de pret.…

- Asociația Județeana de Fotbal Bacau a stabilit datele la care se va disputa barajul pentru deciderea campioanei Ligii a IV-a: 19 și 26 iulie. Ambele partide sunt programate la ora 11.00. Titlul se va decide, astfel, in dubla manșa, tur-retur, intre FC Dinamo Bacau, lidera Seriei de Bacau și Viitorul…

- In vremurile noului Coronavirus, avem cu toții nevoie de vești bune și de povești nebune. La 70 de ani de la inființarea FCM Bacau sub denumirea de Dinamo Bacau, „Deșteptarea” iți ofera poveștile nebune ale fotbalului nostru. Totul, in așteptarea unor vești și a unor vremuri mai bune. La mijlocul saptamanii…

- Compania Regionala de Apa (CRAB) face apel la consumatori sa utilizeze apa in mod responsabil și reamintește cetațenilor municipiului Bacau și comunei Margineni, faptul ca ESTE INTERZISA utilizarea apei potabile pentru udarea culturilor și spațiilor verzi sau pentru orice alte scopuri decat cel menajer…

- Continuam calatoria noastra de-a lungul celor 70 de ani ai echipei nascute sub denumirea de Dinamo Bacau și intrate in memoria de data mai recenta a fanilor ca FCM. Astazi, un episod special. Ieșit din tipar și, din pacate, intrat in ferpar. Saptamana trecuta, ne-a parasit Gabi Fulga. La doar 59 de…

- Bacauanii care obțin venituri din activitați independente, drepturi de proprietate intelectuala, agricultura, chirii, caștiguri de capital și alte forme de venituri vor primi bonificații de pana la 10% daca vor achita impozitele sau contribuțiile pana la 30 iunie. Acesta este și noul termen de depunere…

- In vremurile noului Coronavirus, avem cu toții nevoie de vești bune și de povești…nebune. La 70 de ani de la inființarea FCM Bacau sub denumirea de Dinamo Bacau, Deșteptarea iți ofera poveștile nebune ale fotbalului nostru. Totul, in așteptarea unor vești și a unor vremuri mai bune. Unul dintre cei…

- In vremurile noului Coronavirus, avem cu toții nevoie de vești bune și de povești…nebune. La 70 de ani de la inființarea FCM Bacau sub denumirea de Dinamo Bacau, Deșteptarea iți ofera poveștile nebune ale fotbalului nostru. Totul, in așteptarea unor vești și a unor vremuri mai bune. Cristi Popovici-…