Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 21 ediție a celui mai important turneu de tenis al Bacaului, „Dedeman Simba Trophy”, competiție dotata cu premii in valoare de 25.000 dolari plus ospitalitate iși va definitiva maine tabloul principal, odata cu ultimele meciuri din calificari. Tot maine spre dupa-amiaza vor avea loc și primele…

- Dupa 3-3 in meciul tur de acasa, campioana Bacaului a pierdut cu 4-3 returul de sambata, de la Vaslui, contra Rapidului Brodoc, golul decisiv fiind inscris pe final de Ponea Bacaul ramane cu doua echipe in Liga a III-a: Aerostar și FC Dinamo. CSM Bacau a retrogradat la finalul sezonului 2021-2022, in…

- Thermoenergy Group S.A. Bacau informeaza ca, in perioada 10.06 — 10.07.2022, se va sista furnizarea agentului termic pentru apa calda de consum pentru consumatorii arondati la centrala termica CT Bistrița. In perioada 6.06 — 30.06.2022 se sisteaza furnizarea agentului termic pentru apa calda de consum…

- In ciuda statutului de nou promovata și a unui buget la limita supraviețuirii, singura echipa de fotbal feminin a Bacaului, Magura 2012 și-a atins obiectivul. Pisicile Roșii vor activa in Liga a II-a și in ediția 2022-2023, dupa ce in sezonul acesta au incheiat Seria 1 pe locul 7, cu 9 puncte. Duminica…

- Garnizoana Bacau, Filiala Bacau a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Unitatea Administrativ-Teritoriala Bacau, Arhiepiscopia Romanului și Bacaului și Centrul de Cultura „George Apostu” organizeaza, pe 1 iunie, de la ora 11,00, la sediul Centrului de Cultura, programul „Jertfa eroilor…

- Singura echipa de fotbal feminin a Bacaului, Magura 2012 este foarte aproape de a-și asigura permanența pe scena ligii secunde. Cu o etapa inainte de final, Pisicile Roșii ocupa locul 7, primul deasupra liniei, in Seria 1 din Liga a II-a și au toate șansele de a termina sezonul pe aceasta poziție. Bacauancele…

- Un nou punct obținut de divizionara B de fotbal feminin a Bacaului, Magura 2012: 1-1 acasa cu Vasas Femina FC 2, intr-un joc disputat in devansul etapei a 17-a. Și, implicit, un nou pas important pentru permanența in Liga a II-a. Prin remiza de duminica, parafata de golul Ralucai Ciubotaru (come-back…

- Sezonul regulat al Ligii a IV-a se apropie de final. Weekend-ul trecut s-a derulat etapa a 21-a, pentru ca astazi și maine sa aiba loc runda de final. Pentru echipele care trag la titlu și, implicit, la promovarea in C nu va fi timp de pauza deoarece sambata, 14 mai va debuta play-off-ul care va […]…