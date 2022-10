Stiri pe aceeasi tema

- Sticla Arieșul Turda va evolua maine, incepand cu ora 11:00, contra celor de la Olimpia Gherla. Adversarii de maine, Olimpia, nu au acumulat niciun punct in acest sezon, fiind pe ultimul loc al clasamentului. De partea cealalta, Sticla Arieșul Turda are trei puncte, „aduse” in victoria cu Viitorul Mihai…

- Damian Cimpoeșu, Cristi Paleoca și George Goronea sunt titulari in partida din grupele Cupei Romaniei, dintre CS Ocna Mureș și Chindia Targoviște. Ramane de neințeles modul in care Sticla Arieșul Turda a retrogradat la finele sezonului trecut, in condițiile in care foștii jucatori ai clubului turdean…

- Cinci din cele șase echipe de fotbal ale clubului Sticla Arieșul Turda vor evolua pe parcursul acestei saptamani. Programul saptamanii: Sambata, ora 10:00, Luceafarul Cluj – Sticla Arieșul Turda (Under-9) Sambata, ora 11:00, Sticla Arieșul Turda – Olimpia Gherla (liga IV) Sambata, ora 12:00, Viitorul…

- Vineri și sambata s-au jucat partidele etapei cu numarul VII, din cadrul ligii a patra de fotbal. Etapa a debutat vineri, cand Speranța Jucu a caștigat in fața celor de la Olimpia Gherla, scor 2-1. Sambata dimineața, Vulturul Mintiu Gherlii s-a impus pe terenul celor de la Arieșul Mihai Viteazu, scor…

- Sticla Arieșul Turda va evolua maine, incepand cu ora 11:00, contra celor de la Viitorul Mihai Georgescu, intr-o partida ce va conta pentru etapa a VII-a. Turdenii au pierdut toate cele șase partide desfașurate in aceasta ediție a ligii a patra, depașind in clasament doar Olimpia Gherla, echipa care…

- Etapa a VII-a din cadrul ligii a patra de fotbal va debuta maine, cand se va disputa o partida. Restul meciurilor se vor juca sambata. Maine, de la ora 18:00, Speranța Jucu va primi vizita celor de la Olimpia Gherla. Partida va fi arbitrata de Iulian Szekely, ajutat de Bogdan Sabaduș și Andrada Man.…

- Sticla Arieșul Turda și-a prezentat, prin intermediul unui videoclip, antrenorul care a venit dupa plecarea lui Octavian Rus. Este vorba de Cristian Coroian, care se va ocupa de „destinele” primei echipe. „Vin, din partea antrenoratului, dinspre Cluj, dar sunt nascut la Turda. Aici am inceput fotbalul,…

- Sticla Arieșul Turda va evolua maine, incepand cu ora 11:00, contra celor de la Unirea Tritenii de Jos, intr-un meci ce va conta pentru etapa a III-a, din cadrul ligii a patra de fotbal. Turdenii spera sa caștige primele puncte din acest sezon, in timp ce Unirea are un parcurs perfect pana acum, cu…