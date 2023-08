Stiri pe aceeasi tema

- Sanatatea Cluj va evolua maine, incepand cu ora 18:00, contra celor de la Olimpia MCMXXI Satu Mare, in prima etapa din noul sezon al ligii a treia. Olimpia MCMXXI Satu Mare este clubul din Satu Mare deținut de suporteri și care deține brand-ul „Olimpia”. Cealalta echipa din Satu Mare CSM Olimpia Satu…

- Sanatatea Cluj va evolua maine, incepand cu ora 17:30, contra celor de la FC Bihor Oradea, intr-o partida ce va conta pentru turul III din Cupa Romaniei. Duelul se va disputa pe stadionul „Clujana” din Cluj Napoca, și va fi arbitrat de o brigada condusa la centru de Octavian Ciucanu (Brașov), ajutat…

- Dupa ce a trecut de CS Ocna Mureș și Viitorul Cluj, Sanatatea Cluj va trebui sa treaca și de FC Bihor Oradea, pentru un loc in play-off-ul Cupei Romaniei, ediția 2023-2024 Duelul dintre „viruși” și FC Bihor se va disputa miercuri, incepand cu ora 17:30, pe stadionul „Clujana”. In acest tur au intrat…

- Sanatatea Cluj s-a calificat astazi in turul III al Cupei Romaniei, dupa victoria in fața celor de la Viitorul Cluj. „Virușii” s-au impus pe stadionul „Clujana”, scor 1-0, singurul gol venind in prima parte, Lakatoș reușind sa marcheze pentru formația antrenata de Francisc Dican. Nu a fost singura veste…

- Sanatatea Cluj a terminat la egalitate, scor 1-1, duelul contra celor de la Viitorul Cluj, intr-o partida amicala ce s-a desfașurat in aceasta dimineața la baza „Clujana”. Prima repriza a fost una fara goluri, Viitorul Cluj reușind sa „deblocheze” tabela in partea a doua. Sofian Ilie, jucator aflat…

- Sanatatea Cluj va evolua astazi, incepand cu ora 17:30, pe terenul celor de la CS Ocna Mureș, in turul I al Cupei Romaniei. Duelul de pe stadionul „Soda” reprezinta prima șansa pentru Francisc Dican, noul antrenor al Sanatații, sa iși vada la lucru elevii intr-un meci oficial. De partea cealalta, Flaviu…

- Sticla Arieșul Turda va evolua astazi, incepand cu ora 18:30, contra echipei de tineret a celor de la Universitatea Cluj. Pentru turdeni va fi cea de-a treia partida amicala. In primul joc amical cu pierdut contra celor de la Sanatatea Cluj, iar in meciul doi au remizat in fața celor de la Viitorul…

- Razvan Calugar a fost titular astazi, in victorie naționalei U-17, contra Austriei, scor 3-0. Partida s-a disputat la Sannicolau Mic, in Arad. Cele doua naționale se vor mai intalni și vineri, de la ora 11:00. Toate cele trei goluri au fost marcate in repriza secunda. Pentru Romania au marcat: Marin,…