- In perioada 20-23 octombrie 2023 sunt programate sa se desfașoare meciurile etapei a 13-a din Liga 1. Unul dintre meciurile atractive este cu siguranța FCSB - Voluntari. Acesta se va juca duminica, 22 octombrie 2023, de la ora 21.00, pe Arena Naționala din București.

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anunțat programul etapelor 14 și 15 din SuperLiga.Astfel, Universitatea Cluj se va intalni in etapa 14 cu Botoșani, in cea de-a 15-a cu Voluntari. CFR Cluj va juca cu cei de la Farul in etapa 14 și cu Hermannstadt in cea de-a 15-a etapa.Etapa a 14-a Vineri,…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat, miercuri, programul etapelor 14 și 15 din Superliga. Runda cu numarul 14 se disputa in perioada 27 octombrie - 30 octombrie. Etapa este inaugurata de partida dintre FC Voluntari și Sepsi Sfantu Gheorghe, iar epilogul rundei este duelul din Gruia, dintre CFR Cluj…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anunțat programul etapelor 14 și 15 din Superliga. In ultima runda a turului vom avea derby-urile incendiare dintre FCSB - Rapid și Universitatea Craiova - FC „U” Craiova. Etapa cu numarul 14 incepe vineri, 27 octombrie cu duelul dintre FC Voluntari - Sepsi și se…

- Liga Profesionista de Fotbal și partenerul media au anunțat miercuri data pentru care au programat restanța dintre Politehnica Iași și Sepsi OSK Sf Gheorghe, din Superliga Romaniei la fotbal masculin.

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat cand se vor disputa meciurile amanate ca urmare a participarii formațiilor romanești in preliminariile cupelor europene. FCSB, Sepsi, Farul și CFR Cluj au aflat cand vor disputa meciurile amanate din cauza participarii in preliminariile Conference League. Covasnenii…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul etapei #8 din Superliga Romaniei, cea care va gazdui doua derby-uri importante: Rapid - Dinamo și FCSB - CS Universitatea Craiova. Rapid și Dinamo vor fi fața in fața pentru prima oara de la revenirea „cainilor” in prima divizie. Ziua aleasa de LPF pentru…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anunțat programul etapei a 7-a din SuperLiga.Etapa a 7-a a SuperLigii incepe pe data 25 august cu meciul Oțelul - Voluntari, de la ora 18:30 și se incheie pe data de 28 august cu meciul dintre UTA și FCSB.Programul etapei a 7-a din SuperLiga:Vineri, 25 augustOra…