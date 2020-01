Stiri pe aceeasi tema

- Echipele Nice si Rennes au remizat, 1-1 (1-0), intr-un meci disputat vineri in cadrul etapei a 21-a a campionatului francez de fotbal Ligue 1. Gazdele au deschis scorul prin Kasper Dolberg (47), dar Rennes a egalat pe final prin Flavien Tait (81). Rennes se mentine pe locul…

- AS Roma a invins, duminca, in deplasare, cu scorul de 3-1 (2-1), formatia Verona, in etapa a XIV-a a campionatului italian de fotbal Serie A, potrivit news.ro.Kluivert '17, Perotti '45 (p) si Mkhitaryan '90+2 au marcat golurile oaspetilor, iar Faraoni '21 a marcat golul gazdelor. Citește…

- Formatia Juventus Torino a invinns, duminica seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa AC Milan, intraun meci din etapa a XII-a a campionatului Italiei, anunța news.ro.Citește și: Viorica Dancila a VOTAT deodata cu Ludovic Orban: Am votat impotriva taierilor de pensii și salarii și…

- Echipa italiana de fotbal Sassuolo a invins Bologna cu scorul de 3-1, intr-un meci disputat vineri in cadrul etapei a 12-a a campionatului italian Serie A. Gazdele s-au impus prin reusitele lui Caputo (34, 75) si Boga (68), in timp ce pentru oaspeti a marcat Orsolini (70). In…

- TSG Hoffenheim a invins in deplasare formatia FC Koln cu scorul de 2-1 (0-1), intr-un meci disputat vineri in campionatul german de fotbal Bundesliga, si a urcat pe locul 2 in clasament. Oaspetii s-au impus prin golurile inscrise de Sargis Adamyan (48) si Jurgen Locadia (98, penalty).…

- Echipele Real Sociedad si Leganes au remizat, 1-1 (0-0), intr-un meci disputat vineri in campionatul spaniol de fotbal La Liga. Bascii au deschis scorul prin Merino (63), dar madrilenii au restabilit egalitatea prin En-Nesyri (78). In clasamentul provizoriu, Real Sociedad este…

- Inter Milano a invins-o pe Brescia cu scorul de 2-1, marti seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a zecea a campionatului de fotbal al Italiei, iar acest succes i-a adus accederea, cel putin provizorie, pe primul loc in clasament. Inter a deschis scorul cu un gol norocos marcat de Lautaro Martinez,…

- Genoa, cu portarul Ionut Radu titular, a invins-o sambata cu 3-1 acasa pe Brescia, in etapa a 9-a a campionatului de fotbal al Italiei, gratie schimbarilor inspirate facute de antrenorul Thiago Motta, numit in aceasta saptamana dupa