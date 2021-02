Stiri pe aceeasi tema

- Internationalul roman Alexandru Maxim a marcat golul echipei Gaziantep FK, invinsa de Galatasaray Istanbul cu scorul de 2-1, vineri seara, pe teren propriu, in etapa a 22-a a campionatului de fotbal al Turciei. Nigerianul Henry Onyekuru (51, 78) a marcat ambele goluri ale campionilor. Gaziantep a inscris…

- Internationalul roman de tineret Vlad Dragomir a fost transferat, marti, de la echipa italiana de fotbal Perugia (liga a treia - Serie C) la formatia Virtus Entella, din Serie B, au anuntat cele doua cluburi pe site-urile lor oficiale. Mijlocasul de 21 de ani (va implini 22 pe 24 aprilie) a fost transferat…

- Internationalul roman Ianis Hagi a adus victoria echipei Glasgow Rangers in etapa a 20-a a campionatului de fotbal al Scotiei, in meciul cu Hibernian, castigat cu 1-0, sambata, pe teren propriu. Hagi a fost titular si a inscris in min. 33, cu un sut de la circa 8 metri, la centrarea lui…

- Mijlocasul roman Nicolae Stanciu a marcat golul prin care Slavia Praga a invins-o pe vicecampioana Viktoria Plzen cu scorul de 1-0, miercuri seara, in deplasare, in derby-ul campionatului de fotbal al Cehiei. Stanciu a marcat cu un sut din voleu de la circa 15 metri, din centrarea lui…

- Mijlocasul roman Florentin Matei a marcat un gol pentru Apollon Limassol, liderul campionatului de fotbal al Ciprului, in meciul castigat pe teren propriu, cu 4-0, in fata formatiei Ermis Aradippou, duminica, in etapa a 15-a. Matei a transformat un penalty in min. 35,…

- Atacantul roman Claudiu Keseru a marcat golul prin care Ludogoret Razgrad a invins-o pe Cerno More Varna cu scorul de 1-0, duminica, pe teren propriu, in etapa a 16-a a campionatului de fotbal al Bulgariei. Keseru a marcat in mim. 17, din pasa lui Kiril Despodov. Internationalul roman, avertizat cu…

- Mijlocasul roman Razvan Marin a marcat primul sau gol in Serie A, duminica, in meciul pe care Cagliari l-a terminat la egalitate, 1-1, in deplasare, cu Hellas Verona, in etapa a 10-a a campionatului de fotbal al Italiei. Mattia Zaccagni (21) a deschis scorul pentru gazde, iar Marin a egalat…

- Mijlocasul roman Nicolae Stanciu a marcat un gol pentru Slavia Praga, care a invins-o pe Hapoel Beer Sheva cu 3-0, joi, pe teren propriu, in Grupa C a competitiei de fotbal Europa League. Senegalezul Abdallah Sima a deschis scorul (31), Stanciu l-a majorat in min. 36, iar tabela a fost…