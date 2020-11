Stiri pe aceeasi tema

- Gungzhou Evergrande a invins, luni, cu scorul de 3-1 (1-0), echipa Beijing Guoan, in mansa a doua a semifinalelor campionatului chienz de fotbal, potrivit news.ro.Au marcat: Talisca '39 (p), Paulinho '56 si '81 / Yuning '61.Echpa antrenata de Fabio Cannavaro merge in finala, dupa 0-0, in prima…

- Jiangsu Suning, echipa antrenata de Cosmin Olaroiu, o va intalni in ultimul act al Super Ligii Chinei pe Guangzhou Evergrande, de opt ori campioana din 2011. Jiangsu Suning, echipa antrenata de Cosmin Olaroiu, s-a calificat in finala dupa o victorie spectaculoasa in returul cu Shanghai SIPG, scor 2-1…

- Echipei lui Cosmin Olaroiu, Jiangsu Suning, i-a fost refuzat un penalty in timpul regulamentar cu Shanghai SIPG (scor 2-1), iar un jucator advers nu a fost eliminat, deși a lovit cu pumnul. In inferioritate, Suning a marcat de doua ori, ultima oara in prelungiri, și s-a calificat in finala Super Ligii…

- Jiangsu Suning, echipa antrenata de Cosmin Olaroiu (51 de ani), s-a calificat in semifinalele playoff-ului din China, dupa victoria cu Chongqing Lifan, 1-0. In tur, scorul a fost 1-1. Cosmin Olaroiu și Jiangsu Suning au patruns in careul de ași al campionatului din China. ...

- Cosmin Olaroiu și Jiangsu Suning au caștigat ultimul meci jucat in grupa A, 1-0 cu Shenzhen, și vor juca in "sferturile" campionatului cu Chongqing sau Hebei. A doua victorie consecutiva pentru Cosmin Olaroiu in Super Liga Chinei. Dupa 2-1 in fața campioanei Guangzhou Evergrande, echipa antrenata de…

- Echipa lui Cosmin Olaroiu, Jiangsu Suning, s-a impus azi in fața campioanei Guangzhou Evergrande, 2-1, golul decisiv fiind marcat de Eder Martins in minutul 76. Dupa trei egaluri consecutive, Cosmin Olaroiu a invins in sfarșit in Super Liga Chinei. Și ce succes! Jiangsu Suning a trecut azi de campioana…

- Jiangsu Suning, formația lui Cosmin Olaroiu, a incheiat la egalitate, scor 3-3, partida cu Guanghzou R&F din etapa #11 din China. Adversara echipei romanului e antrenata de fostul mare jucator olandez Giovanni van Bronckhorst. Vezi AICI clasamentul din prima liga a Chinei! Dupa 1-1 la pauza, meciul…

- Jiangsu Suning, echipa lui Cosmin Olaroiu și liderul grupei A in Super Liga Chinei inaintea rundei, a fost invinsa acasa de Shanghai Shenhua (0-1). Inaintea acestei etape, Cosmin Olaroiu era lider in prima grupa a Super Ligii Chinei cu Jiangsu Suning, avand 10 puncte (singurul neinvins in 4 etape),…