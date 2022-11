Stiri pe aceeasi tema

- Laura Pristavița s-a nascut in anul Revoluției, 1989, la Bistrița. A facut parte din echipe importante ale Romaniei și a luat parte la mai multe acțiuni cu naționalele de handbal, inca de cand era junioara. La Campionatul European din 2022, Laura a luat alaturi de ea și noul membru din familia sa: baiețelul…

- Echipa de fotbal a CS Gloria 2018 continua seria rezultatelor bune. A batut ușor echipa a doua a CFR-ului și se agața bine de podium. Echipa din Liga 3 a CS Gloria obține alte trei puncte importante in urma victoriei cu echipa a doua a CFR Cluj pe teren propriu. Meciul a inceput la ora 14:00, pe Stadionul…

- Echipa de handbal a CS Gloria 2018 Bistrița-Nasaud a caștigat meciul contra HC Dunarea Braila, susținut in Complexul Sportiv Unirea, astazi, inceput la ora 18:00. Meciul a fost unul cu multe greșeli de ambele parți, iar in teren s-au prezentat doua echipe care ar fi putut arata un handbal jucat in Cupele…

- Echipa de handbal feminin a CS Gloria 2018 Bistrița-Nasaud joaca pentru prima data in Complexul Sportiv Polivalent Unirea. Meciul este unul cu miza mare, impotriva unei contracandidate la podium. Handbalistele Gloriei susțin pentru prima data un meci in sala noua de la Unirea. Partida are loc in data…

- Echipa Gloriei Bistrița de handbal a invins, astazi, CSM Slatina, intr-un meci greu disputat in deplasare. Gloria s-a chinuit 50 de minute cu echipa aflata in zona lanternei, dar care a dat un exemplu clar de dedicare și handbal profesionist. Slatina a dat un exemplu Gloriei, așa cum o face de mult…

- Echipa de fotbal a CS Gloria 2018 Bistrița-Nasaud din Liga 3 a pierdut partida care conta pentru a treia etapa din campionat contra CFR Cluj. Meciul a avut loc sambata și a inceput la ora 17:00 pe stadionul Victoria Someșeni. Bistrițenii erau inainte de partida pe primul loc in campionat, cu maximul…

- Ioana Singeorzan și Mihai Nagy au reprezentat județul Bistrița-Nasaud a doua dintre cele mai importante competiții de tenis de masa din Europa. Ioana Singeorzan a participat la WTT Youth Contender Varazdin, Croația și a ajuns pana in sferturile de finala. Mihai Nagy a ajuns in optimile de finala la…

- Echipa de handbal feminin a CS Gloria 2018 Bistrița-Nasaud invins echipa Zalaului, in deplasare. Meciul a inceput la ora 11:00 in Sala Sporturilor Gheorghe Tadici din localitatea salajeana. Gloria a jucat bine și a condus Zalaul toata partida, chiar daca a jucat mai mult in inferioritate. Arbitrii nu…