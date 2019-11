Stiri pe aceeasi tema

- Finala competitiei Copa Libertadores, prevazuta initial pe 23 noiembrie, la Santiago de Chile, intre echipele River Plate si Flamengo Rio de Janeiro, se va disputa in Peru, la Lima, din cauza crizei sociale cu care se confrunta statul Chile, a anuntat Confederatia

- FCSB a invins-o pe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 2-1 (0-1), duminica seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, intr-un meci din etapa a 15-a a Ligii I de fotbal. Sepsi OSK a deschis scorul prin elvetianul Goran Karanovic (27), insa vicecampioana a intors scorul dupa pauza, in decurs…

- Clubul brazilian Flamengo a obținut calificarea in finala Copa Libertadores, joi dimineața, dupa ce a trecut de Gremio, scor 5-0 (6-1, la general), potrivit Mediafax.Dupa 1-1, in tur, pe terenul lui Gremio, Flamengo a caștigat la scor partida retur, disputata la Rio de Janeiro, pe Stadionul…

- Legendarul stadion Maracana din Rio de Janeiro va gazdui finala editiei din 2020 a competitiei Copa Libertadores, care se va disputa intr-o singura mansa, pe 21 noiembrie, a anuntat Confederatia sud-americana de fotbal (CONMEBOL), citata de agentia EFE. Consiliul CONMEBOL, intrunit joi…

- Echipele braziliene Gremio Porto Alegre si Flamengo Rio de Janeiro au terminat la egalitate, 1-1, in prima mansa a semifinalelor celei mai importante competitii fotbalistice rezervate cluburilor sud-americane, Copa Libertadores, disputata miercuri seara la Porto Alegre, in fata 51.

- Victorie importanta pentru CS Olimpic Cetate Rașnov, ieri, in etapa a treia a ligii a treia de fotbal. Echipa din Rașnov a invins, cu 3-1, in deplasare, pe U Craiova 2. Scorul a fost deschis de gazde in minutul 16, prin Popescu, insa brașovenii au revenit rapid și au egalat prin Lascu in minutul 20.…

- Echipa Flamengo Rio de Janeiro s-a calificat, dupa o pauza de 35 de ani, in semifinalele celei mai importante competitii rezervate cluburilor de fotbal din America de Sud, Copa Libertadores, in urma rezultatului de egalitate (1-1) inregistrat pe terenul