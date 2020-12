Stiri pe aceeasi tema

- ACS Fotbal Feminin Baia Mare a invins-o pe Asociatia Fotbal Club Fair-Play cu scorul de 3-0, sambata, la Ciorogarla, intr-un meci restant din etapa a 9-a a Ligii I de fotbal feminin, ultimul al sezonului regulat. Formatia maramureseana s-a impus prin golurile marcate de Denisa Predoi (min.…

- Campioana Universitatea Olimpia Cluj a invins-o in deplasare pe Asociatia Fotbal Club Fair-Play cu scorul de 5-2 (2-1), duminica, intr-un meci din etapa a 11-a a Ligii I de fotbal feminin. Intr-o partida restanta din etapa a 7-a, Piros Security Arad a trecut de Fortuna Becicherecu Mic…

- Universitatea Olimpia Cluj a fost eliminata din Liga Campionilor la fotbal feminin de echipa georgiana WFC Lancihuti, care s-a impus cu scorul de 1-0 (0-0), joi, pe Cluj Arena, in turul al doilea preliminar al competitiei. Unicul gol al partidei a fost inscris de Hatia Cikonia (68), la capatul unei…

- Miercuri s-a disputat meciul dintre CSC Sanmartin și CS Minaur Baia Mare, joc restanța din cadrul etapei a 6-a din seria 10 a Ligii a treia. Un meci frumos și viu disputat, cu foarte multe faze de poarta, dar și extrem de ciudat, cu bucați de joc foarte bune, alternative. Minaur a deschis foarte repede…

- Cele doua echipe neinvinse din seria a 10-a a Ligii a III-a, SCM Zalau și CS Minaur, au ramas neinvinse și dupa disputarea restanței din etapa a 5-a. Cele doua echipe au terminat la egalitate, 3-3, dupa ce baimarenii au condus cu 2-0 la un moment dat, au primit mai apoi trei goluri, insa au […] Source

- Heniu Prundu Bargaului si Vasas Femina Odorhei au obtinut victorii clare in deplasare, duminica, in etapa a 7-a a Ligii I de fotbal feminin. Heniu s-a impus cu 5-1 la Constanta, in fata echipei locale Selena, iar Vasas Femina a castigat cu 6-1 la Bucuresti, in dauna formatiei Fair-Play. Doua partide…

- Duminica s-au desfașurat patru meciuri din cadrul etapei cu numarul 6 din Liga 1 Feminin. Doua partide nu s-au putut disputa din cauza confirmarii unor cazuri de COVID-19. Principalele momente ale etapei 6 din Liga 1 feminin: ➡ Scorul etapei a fost stabilit de Fortuna Becicherecu Mic, 11-0, in partida…

- Etapa a patra din Liga 1 Feminin a adus confruntarea dintre primele doua clasate, Fortuna Becicherecu Mic și Universitatea Olimpia Cluj. Partida de pe stadionul din Becicherecu Mic a fost caștigata cu 4-0 de echipa oaspete. In urma acestui rezultat, U Cluj se afla pe prima poziție in clasament, la egalitate…