Antrenorul echipei Dinamo, Dusan Uhrin Jr, a declarat, duminica, in conferinta de presa de dupa partida cu FCSB, castigata cu 2-1, ca jucatorul Valentin Lazar a fost cheia acestei victorii, despre care nu poate spune ca a salvat sezonul formatiei sale dupa ce a ratat calificarea in play-off-ul Ligii I. "Sunt fericit, am facut un joc bun. Cheia acestui joc a fost Lazar (n.r. - autorul golului victoriei), care a intrat foarte bine in meci. Nu am fost surprins de modul in care FCSB a jucat. Au o echipa buna din punct de vedere ofensiv si au jucat asa cum ma asteptam, asa ca nu am fost surprins deloc.…