Stiri pe aceeasi tema

- Avantul Reghin (foto) si ACS (MSE) Targu-Mures se vor intalni, miercurea viitoare, intr-un meci contand pentru turul I al Cupei Romaniei la fotbal, sezonul 2023-2024, a informat Federatia Romana de profil, in aceasta dimineata. Urmand un obicei recent, din ultimii 2-3 ani, Cupa Romaniei nu se mai joaca…

- Federația Romana de Fotbal a stabilit programul partidelor din primul tur al Cupei Romaniei, ediția 2023-2024, care se vor desfașura intr-o singura manșa, eliminatorie. Pe tabloul de concurs se vor afla și formațiile sucevene Bucovina Radauți și Șomuz Falticeni, care vor intalni adversari tot de ...

- Bucovina Radauți este prima echipa suceveana care incepe pregatirile pentru viitorul sezon al Ligii a III-a, sub comanda unui nou staff tehnic format din antrenorul Ovidiu Murariu și team managerul Iulian Ionesi. “O vom lua de la capat, in condițiile in care marea majoritate a jucatorilor din sezonul…

- Directorul clubului CSM Bucovina Radauți, Nichiforiuc Cosmin, a anunțat astazi ca pentru sezonul 2023-2024 secția fotbal iși dorește marirea echipei cu oameni talentați, cu experiența și dornici de performanța. El a dezvaluit ca de la 1 iulie, staff-ul echipei va fi compus din 4 profesioniști: Ovidiu…

- Ediția din acest an a Cupei Romaniei marcheaza o premiera pentru competiție. Este pentru prima data cand in finala se confrunta doua echipe din Ardeal, anunța Federația Romana de Fotbal.

- Ediția din acest an a Cupei Romaniei marcheaza o premiera pentru competiție. Este pentru prima data cand in finala se confrunta doua echipe din Ardeal, anunța Federația Romana de Fotbal.Ediția 85 a Cupei Romaniei nu inseamna doar un nou format, un nou partener și prima finala jucata la Sibiu, e și…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat azi arbitrul pentru finala: Catalin Popa. Sepsi - U Cluj e ultimul act din finala Cupei Romaniei. Meciul se joaca miercuri, de la 20:30. Va fi liveTEXT pe GSP.ro, in direct pe PrimaSport, DigiSport și OrangeSport Comisia Centrala a Arbitrilor a decis sa-l delege…

- Federația Romana de Handbal a stabilit ca turneul Final Four al Cupei Romaniei la handbal masculin sa se dispute in perioada 13-14 mai 2023, la Complexul Sportiv „Lascar Pana”, din Baia Mare. Alaturi de nume importante ale handbalului romanesc precum Minaur Baia Mare, CSM Constanța sau CSM București,…