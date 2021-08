Stiri pe aceeasi tema

- Capitanul echipei de fotbal CFR Cluj, Mario Camora, a afirmat marti, la finalul partidei cu Young Boys Berna, scor 1-1 (1-0), din prima mansa a turului al treilea preliminar al Ligii Campionilor, ca pentru a se califica jucatorii lui Marius Sumudica trebuie sa se daruiasca si sa sufere la fel de mult…

- CFR Cluj a remizat, marți seara, scor 1-1, in confruntarea cu Young Boys Berna, din prima manșa a turului 3 al Ligii Campionilor. Campionii Romaniei au marcat prin Cistian Manea, in minutul 4, iar elvețienii au egalat in al doilea minut suplimentar de joc, anunța Mediafax. Mariuș Șumudica…

- Denis Alibec (30 de ani), atacantul lui CFR Cluj, a ieșit accidentat in minutul 22 al meciului cu Young Boys Berna, turul duelului din runda 3 preliminara a Ligii Campionilor. Titularizat in atac alaturi de Billel Omrani, Alibec a acuzat probleme musculare dupa 20 de minute de joc. ...

- Alexandru Chipciu (32 de ani) a fost exclus din lotul echipei CFR Cluj. Totodata, mijlocașul a fost scos și de pe lista UEFA pentru meciurile din cupele europene. Chipciu a avut un conflict cu un coechipier, la antrenament, a anuntat antrenorul Marius Sumudica. “Eu nu generez conflicte cu jucatorii,…

- Fotbalistul islandez al echipei CFR Cluj, Runar Mar Sigurjonsson, a declarat, luni seara, intr-o conferinta de presa, ca isi doreste sa marcheze in meciul cu Young Boys Berna, din prima mansa a turului al treilea preliminar al Ligii Campionilor, dar a precizat ca pentru un rezultat pozitiv formatia…

- Olandezul Danny Makkelie (38 de ani) a fost delegat la prima manșa dintre CFR Cluj și Young Boys Berna, din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor. CFR Cluj - Young Boys Berna se joaca marți, de la ora 21:00. UEFA a trimis un arbitru de top la disputa dintre CFR Cluj și Young Boys. Danny Makkelie…

- CFR Cluj s-a calificat dramatic in turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a fost invinsa cu 2-1 (0-0, 2-0) de formatia bosniaca Borac Banja Luka, intr-un meci care a avut nevoie de prelungiri, marti seara, pe Gradski Stadion din Banja Luka, in mansa secunda a primului…

- Fotbalistul echipei Universitatea Craiova, Dan Nistor, a declarat, sambata seara, dupa victoria cu CFR Cluj din Supercupa Romaniei, ca el si colegii sai au inceput sa invete cum se castiga trofeele. "E...